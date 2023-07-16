Fenerbahçe, Dusan Tadic'i renklerine bağladı
Fenerbahçe, Dusan Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı lacivertli kulüp, 34 yaşındaki oyuncuya önümüzdeki 2 sezon için 4 milyon 200 bin euro ödeyecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 22:29, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 22:30
Fenerbahçe, dün geç saatlerde İstanbul'a getirdiği yıldız oyuncu Dusan Tadic'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncuya önümüzdeki 2 sezon için 4 milyon 200 bin euro ödeneceği duyuruldu.