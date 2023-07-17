17 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları
17 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 22 Adet Yerinde Dönüşüm Ofisinin Açılışı ve Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Hatay/18.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde Çin ile finalde karşı karşıya gelecek.
(Arlington/01.30)
2- Futbolda 2023-2024 sezon hazırlıkları kapsamında Galatasaray'ın Avusturya, Beşiktaş'ın Almanya'daki kampları sürüyor.
(Graz/Grassau)