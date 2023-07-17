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3 şehirde orman yangını sürüyor

HATAY, Çanakkale ve Mersin'de dün başlayan orman yangınları sürüyor. Gece boyu karadan süren müdahale havanın aydınlanmasıyla havadan da başladı. İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'daki orman yangınını bahçelerini temizlemek için sazlık alanı ateşe veren 2 kişinin neden olduğunu duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 07:39, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 07:54
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3 şehirde orman yangını sürüyor

Hatay'ın Belen ilçesi ile Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarındaki noktalarda çıkan orman yangınları sürüyor. Gece boyu karadan müdahale edilen yangınlara havanın ağarmasıyla birlikte tekrar havadan müdahale de başladı. Hatay'daki yangın söndürme çalışmaların koordine eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlarla ilgili bilgi verdi. Tarım Bakanı Yumaklı dün 19 orman yangını çıktığını ve 16'sının kontrol altına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yangına sazlık alanda yakılan ateşin neden olduğunu, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İşte orman yangınlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri..

Dün 19 yerde orman yangını çıktı

Hatay'ın Belen ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında başlayıp, büyüyerek devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangında 100 hektarlık bir alanın yandığını söyledi.


Çanakkale'de dün saat 16.27'de başlayan yangında 500 hektarlık alanın etkilendiğini aktaran Bakan Yumaklı, dün saat 17.00 sıralarında Mersin'in Gülnar ilçesinde başlayan orman yangınına da müdahalenin sürdüğünü belirterek, "Saat 06.00'dan bu ana kadar orta ve üstü ölçeklerde 19 yangının çıktığını ifade eden Yumaklı, bunlardan 16'sının kontrol altına alındığını, şu anda devam eden 3 yangına konsantre olduklarını sözlerine ekledi.


Hatay'da 7 ev yandı, 2 gözaltı var

Yangınlarda şu ana kadar yaralanan kimsenin olmadığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İnşallah enerjisi düşen bu yangının tez zamanda sönmesini murad ediyoruz. Üzüntüyle şunu söylememiz lazım, yanan 7 evimiz var. 4 araçta da hasar var" dedi. Bakan Yerlikaya, yangının nedenini de şöyle açıkladı:


"Eldeki bilgiler ve görgü tanıkları ışığında Soğukoluk Mahallemiz Armutçuk mevkisinde bir evde iki kişi, bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi ile ilgili yaptıkları çalışmadan sonra bir ateş yakıyorlar. Maalesef onu kontrol edemiyorlar. Dolayısıyla bu ciğerlerimizin yanmasına vesile oluyorlar. Dolayısıyla adli soruşturma başlatıldı ve bu vatandaşlar hakkında da şu anda yakalama kararı verildi ve yakalandı."


Mersin'de 25 ev tahliye edildi,5ev yandı

Çanakkale merkez Kızılkeçili köyünde çıkan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı Kemer köyü mevkisinde yaşayan vatandaşları tahliye ettiklerini belirten Yerlikaya, "Valilik, müracaat eden tüm vatandaşlarımızı misafir ediyor yurdumuzda. Hemen akabinde bir 10-15 dakika sonra Mersin Gülnar Kavaklı köyü Kavakoğlu Mahallemizde orman yangını çıktı."


"25 Konut burada tedbir amaçlı tahliye edildi. Maalesef 5 ev yandı. Bakan Yerlikaya, "Nemin düştüğü ortamlarda, orman yangınları riskinin arttığı bu ortamlarda en ufak bir kıvılcımın nelere mal olduğunu, başımıza neler getirdiğini maalesef üzülerek görüyoruz." dedi.

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