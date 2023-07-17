İstanbul'da vatandaş toplu taşımada kavruluyor

İBB bünyesinde bulunan İETT, metrobüs ve tramvaya binmek işkence oldu. Bozuk yollar, sık sık arızalanan araçların yanında yaz kış çalışmayan klimalar vatandaşları canından bezdirdi. Yolcular, neredeyse her toplu taşıma aracında klimaların çalışmamasından şikayet ederken, İBB çalışanları da yaşananlardan muzdarip. Yolcuların çalışmayan klimalardan şikayet ettiğini belirten Makinist U.Ş., "Tramvayda klimalar çalışmıyor. Yolcular şikayet ediyor ama elimizden birşey gelmiyor. Yetkililere iletiyoruz geri dönüş olmuyor, bizde makinistlik yaptığımız için çok sıkıntı çekiyoruz" dedi. Yolcuların sıcak havada dayanamadığını anlatan U.Ş., "Yolcular 'İçerisi sauna gibi haberiniz var mı' diyerek sitem ediyor. Biz de 'yapabileceğimiz bir şey yok lütfen şikayetlerinizi 153'e yazın' diyoruz. Bu durumdan herkes mağdur" diye konuştu.

ARTIK YETER!

Her gün Bağcılar-Kabataş tramvay hattında seyahat eden yolcu İ.K. "Gerçekten artık yeter. Sıcak havaya kalabalık da eklenince travmayın içi dışarından daha sıcak hale geliyor. Yolcular sıcaklığa dayanamadığı için gideceği yere varamadan iniyor. Bu sorunlar nedeniyle günlük hayatımızı yaşayamaz olduk" şeklinde konuştu.

ESKİ OTOBÜSLER YOLLARDA

Öte yandan üç basamakla çıkılan eski model otobüslerin hala kullanılması dikkat çekiyor. Sarıya boyanıp yeniymiş gibi sefere sürülen eski otobüsler hizmet için yetersiz kalıyor. Kliması bile çalışmayan otobüslerde İstanbullular kan ter içinde yolculuk yapıyor. Son dönemde envantere kazandırılan otobüslerden de yolculuk sırasında suların damladığı ifade ediliyor.

İBB'YE SERGİ PROTESTOSU

İBB'nin Artİstanbul Feshane'de açtığı "Ortadan Başlamak" isimli sergisi, bazı STK üyelerince protesto edildi. Sanat düşmanı olmadıklarını belirten Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, "Biz siyaset için değil, milli ve manevi değerlerimiz için buradayız. Sergide sanat adı altında İslam'a hakaret içerikli eserler yer alıyor. LGBT propagandası yapılıyor" diye konuştu.Grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.