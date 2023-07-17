Hatay'ın Belen ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 08:18, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 09:47
Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.
Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.
Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş ormana sıçramış, yangında 7 ev ve 4 araç zarar görmüştü. Yangına sebebiyet 2 kişi gözaltına alınmıştı.