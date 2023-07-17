Yasadışı göçe akıllı duvar! Optik kuleler, termal görüş kameraları, radar sistemleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'daki NATO zirvesi dönüşünde düzensiz göçle mücadele konusunda önemli mesajlar vermiş ve yerinde engellemenin öneminden bahsetmişti. Düzensiz göç denilince son dönemde akıllara Türkiye-İran sınırı geliyor. Bu bölgede yasadışı göçle ilgili ne tür önlemler alındığını gelip yerinde görmek istedim.

Bu sınır 1639'da Kasr-i Şirin anlaşması ile belirlendi.



Türkiye ile İran sınır uzunluğu 534 kilometre... Bu mesafenin 295 kilometresi Van ile İran arasında... Özetle;

İran'la en uzun sınırı olan şehir...

Van'dayız... Ve sınırın sıfır noktasındayız.

Bulunduğumuz noktanın;



HUDUT KARAKOLU

Altıncı Hudut Tugayı... Çaldıran Tugay Komutan Yardımcılığı... Kurudere Hudut Karakolu.

Albay Erman Kıyak... Tugay Komutan Yardımcısı.

Sınırda... Altıncı Hudut Tugayı'na bağlı karakol sayısı... 46.

Erman Albay'ın görev yaptığı sahadaki hudut karakolu... 25.

Tugaya bağlı iki komutan yardımcısı var... Diğeri Başkale'de... Albayrak Hudut Karakolu'nda.

Unutmadan... Konuştuğumuz, görevlilere ait fotoğraf yayınlamıyoruz.

Zira... Bazıları istihbarattan.

Ve... Asker görevde... Nöbette... Fotoğraf sakıncalı.



ALİ YERLİKAYA... İLK ZİYARET

26 Haziran... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da... Sınırın sıfır noktasında.

Kurudere Hudut Karakolu'nda... Ali Yerlikaya'nın, bölgeye yaptığı ilk ziyaret... İşte burası.

Bizim bulunduğumuz nokta.

GÖREV

Hudut güvenliği... Üç ana görev var... Üçü de çok önemli.

1. Terörist ile mücadele.

2. Kaçakçılıkla mücadele.

3. Yasa dışı... Düzensiz göç ile mücadele.

Öyle bir mücadele ki... Elektro optik kulelerimiz var.

Gündüz ve gece termal görüş kameraları.

Ayrıca... Radar sistemleri.

Sınırın diğer tarafında kuş uçsa... Bizim tarafın bilgisi oluyor... Ekrandan izleniyor.

GÖÇ YOLU

Düzensiz göçmen hareketi... Kaynak ülkeler, Afganistan ile Pakistan.

Ama... Afganistan, daha ağırlıklı.

Yol... Önce İran.

Ardından transit ülke Türkiye.

Ve nihayet... Hedef Avrupa... Avrupa'nın neresi olursa olsun.

Önemli bir ayrıntı:

Türkiye... Hem transit ülke hem de hedef ülke durumunda.

Gelenler arasında Türkiye'de kalan da var, Avrupa'ya giden de.

BÜYÜK EKONOMİ

Uyuşturucu... Yasa dışı göç hareketi... Oldukça büyük bir ekonomi.

Uluslararası organizasyon... Şifreler... Kodlar... Özel haberleşme.

Sınır geçişi için en uygun ortam... Olumsuz hava koşulları... Yağmur... Sis.

Ama... Bu şartlarda bile... Sınırda üç kademeli önleme sistemi/personeli mevcut.

1. Müdahale ekibi.

2. Komando.

3. Jandarma.



HENDEK

Elektronik gözleme... Işıklandırma... Alarm... Termal kamera...

Buna rağmen, duvarı aşıp bizim tarafa geçen olabilir.

Ama... İlerlemesi güç.

Zira... Hendekler var... 4 metre derinliğinde.

Ayrıca... Dikenli teller.

Devlet... Düzensiz göçü önlemek için her şeyi düşünmüş.

UYUŞTURUCU... TOPRAĞIN ALTINDA

Uyuşturucu kaçakçısı... Türkiye sınırına kadar geliyor... Ama duvara yaklaşamıyor... Uygun zamanı bekliyor... Bulamazsa... Uyuşturucuyu toprağa gömüyor... Uzaklaşıyor.

Daha sonra yine gelecek... Ve duvarı aşmaya çalışacak.

Fakat... Bütün hareketleri, bizim elektronik sitemin kontrolünde.

Bizimkiler gidiyor ve toprağa gömülü uyuşturucuyu çıkarıyor.



ALTI KEZ YAKALANAN ADAM

Düzensiz göç... Göçmen... Yakalanıyor... Geri gönderiliyor.

Aynı adam... Birkaç gün sonra... Duvarı aşmayı yine deniyor... Yine yakalanıyor... Yine geri yollanıyor.

Komutan... Bu olayı anlattı... Ve dedi ki:

- Aynı kişiyi altı defa yakaladık... "Neden devam ediyorsun?" diye sordum. "Dönemem... Bin kilometre yol geldim" cevabını verdi.

ŞANLI ORDU

Çetin bir coğrafya... Bu mevsimde bile buralara gelmek zor.

Ya Aralık'ta... Ocak'ta... Kışın ortasında.

Komutan... "Eksi 33 dereceyi gördüğümüz günler oldu" dedi.

İşte şanlı ordu... İşte Mehmetçik... Ne kadar gurur duysak yeridir.

OPERASYON

Sınırın ötesindeki dere yatakları... Terörist ya da kaçakçı veya göçmen için en iyi saklanma noktası.

Ama... Optik kulelerden her yer gözetleniyor.

Sınırdaki kulelerden... Karakollardan... 10 kilometre ötedeki köyü... Köyün koyununu, kuzusunu... Çobanını görmek mümkün.

Görüntü... Ekrana aktarılıyor.

Kumanda odası duruma hakim... Gerektiği zaman düğmeye basılıyor... Operasyon.

NEDEN GÖÇ?

Canını tehlikeye atarak sınırı geçmeye çalışan yabancı, yakalanıyor.

Sorgulanıyor.

"Geldiğin yere dön" denilerek, sınırdan çıkarılıyor.

Göçmen... "Oraya dönemem" diyor:



- Dönersem yaşayamam... Daha iyi şartlarda yaşamak için yollara düştüm.

Ve her şeyi anlatıyor.

Yola çıkarken kime, kaç dolar verdiğini... Geçtiği ülkelerde kimlerle, nasıl ve hangi şifre ile buluşup, ne kadar para ödediğini...

Yasa dışı göç... Öyle organize ki.

KURUDERE'YE VEDA

Geçen yıl... Mülteciler arasında, 15 de terörist geçmiş... Anında yakalanmışlar.

Türkiye... Teknolojide çok üstün.

İstihbarat... Tam puan... Uyuşturucu ticaretinde kullanılan göçmenler isim isim biliniyor... Gereken yapılıyor.

Veda zamanı... Modüler beton duvarları... Kuleleri... Hudut güvenlik yollarını geride bırakırken... Mehmetçiğe soruyoruz:

Günde kaç saat uyuyorsun? Mehmetçik... Susuyor... Komutana bakıyor.

Komutan... "4-5 saat uyku bize yetiyor" diyor.

Allah'a ısmarladık Kurudere... Ayağına taş değmesin kahraman asker.