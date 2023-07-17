Filenin Sultanları'ndan Erik Dalı ile kutlama
2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupayı aldı. Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu "Erik Dalı" oynayarak kutladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 09:16, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 09:29
Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaleti Arlington kentindeki organizasyonun finalinde Çin'le karşılaştı. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu salonda Erik Dalı türküsü eşliğinde dans ederek kutladı.