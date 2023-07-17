Nevşehir'de devrilen minibüsteki 24 kişi yaralandı
Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 09:23, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 09:33
H.Ç'nin kullandığı 73 M 1006 plakalı minibüs, Niğde-Ankara otoyolu Yazıhüyük kavşağı yakınlarında bariyere çarparak yol kenarına devrildi.
Yaralanan sürücü ve araçta bulunan 23 kişi, ambulanslarla Niğde ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Minibüstekilerin Şırnak'tan Düzce'ye gitmek üzere yola çıkan tarım işçileri olduğu öğrenildi.