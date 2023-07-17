Gram altın haftaya tarihi zirveyle başladı

Altın, yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Gram altın (spot), önceki kapanış seviyesi olan 1.642 lirada işlem görüyor. Ancak sabah saatlerinde 1.652 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini tekrarladı.

Çeyrek altın ise günün ilk saatlerinde 2.700 lirayı aşmasının ardından 2.687 liradan fiyatlanıyor.

Yarım altın ise yüzde 0,02'lik bir artışla 5.372 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altını ise önceki kapanış seviyesi olan 10.710 liraya karşılık 10.709 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise 2 dolarlık bir düşüşle 1.953 dolar seviyesinde işlem görüyor.