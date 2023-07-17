Kulis: Muhalefet anlaştı; CHP, bazı illeri İyi Parti'ye verebilir!

28 Mayıs seçimlerinin ardından Türkiye bu kez yerel seçimler için sandık vbaşına gitmeye hazırlanırken siyaset arenasında da yeni kulisler kulaktan kulağa yayılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'teki yerel seçimler için 1994 yerel seçimlerine atıfta bulunması ve "1994 gibi milat olacağı" söylemi, muhalefet partileri arasındaki parçalı yapının faydalanacağı yorumlarını beraberinde getirmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'ye yönelik açıklamaları da dikkat çekti. Bu gelişmelerin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener bir araya geldi ve görüşmede yerel seçimlerin gündemde olduğu belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre, İYİ Parti'nin çıkışıyla birlikte partililer, Akşener'in elini güçlendirmek ve ittifak teklifinin bu sefer CHP'den gelmesini sağlamak istediğini belirtiyor. Adana, Mersin, Manisa gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu illerde İYİ Parti'nin adayının desteklenmesi isteniyor. İYİ Parti yetkilileri ise ittifakın muhtemel olduğunu düşünüyor. CHP kulislerinde de benzer düşünce hakim. Parti yetkilileri, "İttifak muhtemelen gerçekleşecek" değerlendirmesinde bulunuyor.