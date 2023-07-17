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Brent petrolün varil fiyatı 78,78 dolar

Cuma günü 81,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,36 düşüşle 78,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,55 dolardan alıcı buldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 10:02, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 10:03
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Brent petrolün varil fiyatı 78,78 dolar

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen veriler etkili oldu. Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, ülkede gayri safi yurt içi hasıla ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla sadece yüzde 0,8 arttı. Çin'in ikinci çeyrekteki ekonomik büyümesi piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ülkede ekonomik toparlanmanın zayıf olması petrol talebinin de düşeceği algısını destekliyor.

Öte yandan, petrol piyasaları küresel arz daralması ve faiz oranlarındaki yükselişe odaklandı. Suudi Arabistan ve Rusya'daki üretim kesintilerinin etkisinin hissedilmeye başlanmasıyla 2023'ün ikinci yarısında ham petrol arzının önemli ölçüde azalması bekleniyor ancak, üretimdeki düşüşün küresel ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamayla kısmen dengeleneceği öngörülüyor.

Petrol fiyatları geçen hafta, küresel arz ve talep dengesinin bozulacağı ve üretimin düşeceği endişeleriyle nisandan bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

Brent petrolde teknik olarak 81,20 ile 82,54 dolar aralığının direnç, 78,20 ile 76,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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