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Karayolu taşıma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Karayolu taşıma sektöründe faaliyet gösteren taşımacılarımızın e-Devlet üzerinden yapacakları işlemlerinde indirim limitlerini arttırdık. 32,854 TL'ye kadar olan işlemlerde %5 indirim uygulanacak" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 10:07, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 10:10
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Karayolu taşıma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Karayolu taşıma sektöründe faaliyet gösteren taşımacılarımızın e-Devlet üzerinden yapacakları işlemlerinde indirim limitlerini arttırdık. 32,854 TL'ye kadar olan işlemlerde %5 indirim uygulanacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, taşıma sektörünün dijitalleşmesi için yeni adımlar atarak, karayolu taşıma sektöründe hizmet veren vatandaşlar için e-Devlet'i daha cazip hale getirerek, kurumlara gitmeden işlem yapabilmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Uraloğlu, "Başvurularda kağıt ve belge aramadan tüm süreçleri e-Devlet üzerinden sonuçlandırıp, bürokrasiyi azaltıp, e-Devlet uygulamalarıyla işlem süreleri kısalacak. E-Devlet üzerinden yapılacak işlemlerde verilen son teşvik ile işlem sayısında büyük artış sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, yönetmelik değişikliğiyle karayolu taşıma sektöründe faaliyet gösteren taşımacıların, e-Devlet üzerinden yaptıkları işlemlerde %5'e varan indirim limitleri arttırılarak, daha fazla indirim uygulanabilmesi için düzenleme yaptıklarını kaydetti. Uraloğlu, "Bu düzenlemeyle; taşımacıların e-Devlet üzerinden yapacakları 32,854 TL'ye kadar olan işlemlerde %5 indirim uygulanacak" dedi.

K1 YETKİ BELGESİNDE %75'E VARAN İNDİRİM

Uraloğlu, yapılan bir başka yeniliğin ise yurtiçi eşya taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren K1 belgeli vatandaşlarımızın, faaliyetlerini bırakmaları veya taşıtlarını satmaları halinde, taşıtı satın alanlara indirim imkanı getirildiğini söyledi. Uraloğlu, "K1 belgeli kamyoncu esnafımız, faaliyetini bırakır veya emekliliği haiz olursa, taşıtlarını sattıkları ve muvafakat verdikleri kişiler için; kalan belge süresi de göz önünde bulundurularak, K1 yetki belgesinde %75'e varan indirim imkanı sağlanacak. Bu düzenlemeyle beraber kamyoncu esnafımız daha kolay taşıtlarını satabilecek ve faaliyetlerini bıraktıkları anda iptal edecekleri K1 belgelerinden de bir gelir elde etme imkanı ortaya çıkacak." dedi. Yönetmelikte bir başka düzenleme ise muayene ve sigorta konusunda oldu. Bakan Uraloğlu, Karayolları Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yetki belgesi alan taşıtlardan, muayene ve sigortası biten taşıtların 6 ay içinde eksiklerini gidermeleri halinde otomatik ve ücretsiz yeniden yetki belgelerine ilave edilme imkanı sağlandığını kaydetti.

ACENTELERE UYARMA MÜEYYEDESİ

Uraloğlu, yönetmelik değişikliğiyle tarifeli (biletli) veya tarifesiz (turizm) yolcu taşımalarına aracılık hizmeti veren ve bilet veya sözleşme düzenlemeye yetkili olan acentelerin, mevzuata aykırı bilet veya sözleşme düzenlemeleri halinde uyarı müeyyidesi getirildiğini açıkladı. Uraloğlu, "Yapılan bu düzenlemeyle vatandaşların bu yöndeki mağduriyetlerinin giderilmesini hedefliyoruz" dedi.

VARIŞ NOKTASINDAN ÖNCE İNEN YOLCULAR U-ETDS'YE BİLDİRİLECEK

Yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde, varış noktasından önce otobüsten inen yolcular, taşımacı firmalar tarafından U-ETDS sistemine bildirilmesiyle ilgili düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre varış noktasından önce otobüsten inen yolcular, anlık olarak U-ETDS 'ye bildirilecek. Taşıma alanında güvenlik için gelen bu yenilik, yolcuların elektronik ortamda anlık olarak takibinin yapılmasını sağlayacak.

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