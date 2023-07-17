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Uçakta kavga çıktı Aziz Yıldırım arada kaldı

Bodrum'dan İstanbul'a kalkış için hazırlanan bir uçakta iki yolcu arasında kavga çıktı. Aynı uçakta seyahat eden Aziz Yıldırım kavgayı güçlükle yatıştırdı.

Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 10:55, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 11:05
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Bodrum-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında iki misafir arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sözlü sataşma ile başlayan kavgada yolculardan ikisi tansiyonu yükselterek olayı kavga boyutuna getirdi.

'BİZİ BULAŞTIRMAYIN' ÇIKIŞI

Bu sırada uçakta bulunan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ortalığı sakinleştirmek için araya girdi. Arka koltuklarda bulunan diğer yolcuların telefon kamerasıyla kaydettiği o anlarda ayakta görülen Yıldırım, koltuğunda bağırmaya devam eden birinin yanına gelerek sakinleştirmeye çalıştı.

Öfkeli yolcunun tansiyonunu düşürmeye çalışan Yıldırım en sonunda sinirlenerek "Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım. Çıkın dışarıda halledin. Huzuru bozuyorsunuz. Bizi bulaştırmayın bu kavgaya. Ayıp ya" diyerek çıkıştı. O sırada polis ekiplerinin de gelmesiyle olay yatıştırılırken kavga anının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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