EYT kapsamında olanlar askerlik süresini borçlanmalı mı?

Muğla, Adana ve Çeşme'de orman yangını
Muğla, Adana ve Çeşme'de orman yangını
KPSS oturumları yarın başlıyor
KPSS oturumları yarın başlıyor
Otomobilde ikinci el düzenlemesi 5 günde 15 bin ilan sildirdi
Otomobilde ikinci el düzenlemesi 5 günde 15 bin ilan sildirdi
Bakan Kacır açıkladı: İşte yollardaki TOGG sayısı
Bakan Kacır açıkladı: İşte yollardaki TOGG sayısı
Yargıtay'dan emsal yaz okulu kararı
Yargıtay'dan emsal yaz okulu kararı
Başkandan tepki çeken paylaşım: İşçiler çalışıyor, başkan elleri cebinde
Başkandan tepki çeken paylaşım: İşçiler çalışıyor, başkan elleri cebinde
Türk üniversiteleri, en çok tıp ve mühendislik alanlarıyla 'dünya ligine' girdi
Türk üniversiteleri, en çok tıp ve mühendislik alanlarıyla 'dünya ligine' girdi
İlk yerli ve milli hızlı trende sona doğru
İlk yerli ve milli hızlı trende sona doğru
Kamuda uygulanacak kanuni faiz oranları belirlendi
Kamuda uygulanacak kanuni faiz oranları belirlendi
Benzine 2 TL zam geliyor
Benzine 2 TL zam geliyor
Terör örgütü PKK'nın orman yangınları sorumlusu etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'nın orman yangınları sorumlusu etkisiz hale getirildi
56 yıllık dev gıda firması satışa çıkıyor
56 yıllık dev gıda firması satışa çıkıyor
Bedava olsa İstanbul'a 2.90 liraya ulaşıyor
Bedava olsa İstanbul'a 2.90 liraya ulaşıyor
Taksi kaosu korsana yaradı: Alenen eleman arıyorlar
Taksi kaosu korsana yaradı: Alenen eleman arıyorlar
Stokçuların zam oyunu: Siparişi sebepsiz iptal edene ceza
Stokçuların zam oyunu: Siparişi sebepsiz iptal edene ceza
Uzmanlardan 'tercih' uyarısı: Sınav kadar önemli
Uzmanlardan 'tercih' uyarısı: Sınav kadar önemli
Resmi Gazete'de yayımlandı: Mısır'a atanan büyükelçi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Mısır'a atanan büyükelçi belli oldu
Erdoğan açıkladı: Boş tutulan eve vergi yolda
Erdoğan açıkladı: Boş tutulan eve vergi yolda
ODTÜ'de öğretim üyeliği için yurt dışı kriteri 2 yıla çıkıyor
ODTÜ'de öğretim üyeliği için yurt dışı kriteri 2 yıla çıkıyor
'Vize İşlem Ücreti' adı altında para toplayan suç örgütüne operasyon
'Vize İşlem Ücreti' adı altında para toplayan suç örgütüne operasyon
Yeni sıcak hava dalgası geliyor: O güne dikkat!
Yeni sıcak hava dalgası geliyor: O güne dikkat!
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
TDK'dan 'Türkiyeli' kelimesinin sözlüğe eklenmesine inceleme
TDK'dan 'Türkiyeli' kelimesinin sözlüğe eklenmesine inceleme
'Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda zararlı madde bulundu' iddiasına soruşturma
'Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda zararlı madde bulundu' iddiasına soruşturma
'Ekmek 12 TL olacak' iddiasına Fırıncılar Federasyonundan açıklama
'Ekmek 12 TL olacak' iddiasına Fırıncılar Federasyonundan açıklama
KPSS oturumlarına başvuru sayısı belli oldu
KPSS oturumlarına başvuru sayısı belli oldu
Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama
KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddia edildi
KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddia edildi
Anayasa Mahkemesi'nden doçentlik unvanına dair kritik karar
Anayasa Mahkemesi'nden doçentlik unvanına dair kritik karar
Araç alım satımında ek MTV'yi kim ödeyecek?
Araç alım satımında ek MTV'yi kim ödeyecek?
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

EYT kapsamında olanlar askerlik süresini borçlanmalı mı?

Sosyal güvenlik işlemlerinde askerlik süresi borçlanma yapılacak hizmetler arasındadır. 657 sayılı Kanunda da intibak işlemine tabi tutulacağı belirtilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 14:00, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 11:07
Yazdır
EYT kapsamında olanlar askerlik süresini borçlanmalı mı?

Soru: Merhaba, Ben 25.03.1998 yılında öğretmen olarak göreve başladım.20.11.2000 yılında 8 ay askerlik hizmeti yaptım. Askerlik borçlanması yapmadım. Şu an emeklilik için toplam hizmet süremde bu askerlik süresi görünmüyor. 2 yıl daha çalışıp emekli olmak istiyorum. Ben askerlik borçlanması yapmak zorunda mıyım? Emeklilik sürem askerlik borçlanması yapmazsam ne zaman dolar? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim

Detaylar/Değerlendirmeler:

5434 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanunda borçlanma yapılacak hizmetler arasında er veya erbaş olarak geçen süreler, yedek subay okul süresi ile yedek astsubay okulunda geçen süreler de bulunmaktadır.

Askerlik süresinin borçlanılması halinde durum:

Askerlik süresinin borçlanılması halinde hizmetlerin artması sağlanır.

Askerlik süresini borçlanmak emekli aylık oranını yükseltir (5434 e tabi olanlar, 5510 a tabi olanlar için de ortalama aylık kazançlar içerisine dahil olunur).

Askerlik süresini borçlanmak emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınan tam yıl hesabında sayılır ve emekli ikramiyesi ödenir.(5434 ve 5510 a tabi olanlar)

Memurların intibak işlemlerinde dikkate alınır (Kazanılmış Hak Aylığı-Emekli Keseneğine Esas Aylık, Kıdem aylığı) (5434 ve 5510 a tabi olanlar)

Memurların yıllık izin sürelerinin hesabında dikkate alınır. (5434 ve 5510 a tabi olanlar)

Askerlik süresinin borçlanılmaması halinde durum:

657 sayılı Kanun Madde 83 hükmü uygulanmak suretiyle intibak işleminde, yani kazanılmış hak aylığı derecesi işleminde dikkate alınır. (5434 ve 5510 a tabi olanlar)

Emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmaz. (5434 ve 5510 a tabi olanlar)

Hizmet süresini artırmaz, aylık bağlama hizmet yılına etkisi olmaz. (5434 ve 5510 a tabi olanlar)

Borçlanma yapılmamış olsa da kazanılmış hak aylık süresinde değerlendirildiğinden Yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınır. (5434 ve 5510 a tabi olanlar)

NOT: Genelde askerlik borçlanması yapmak isteyenler EYT öncesinde emeklilik yaşı yönünden avantaj sağlaması açısından yapmak istedikleri bir işlemdir. Bu nedenle bugün için askerlik borçlanması yapmak isteyenlerin, borçlanılacak bu hizmet süresinin gerek çalışırken, gerekse emeklilik açısından fayda getirip getirmeyeceğini değerlendirdikten sonra yapmalarını tavsiye edebiliriz.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış erkek memurların emeklilik şartları, EYT kapsamında yaş şartı aranmaksızın sadece 25 yıl SGK primleri ödenmiş hizmetlerinin olmasıdır.

Dolayısıyla, EYT kapsamında olanların askerlik sürelerini borçlanmaları sadece 25 yıl hizmetlerinin borçlanılan süre kadar daha erken tamamlamalarını sağlar. İkramiye hesabında dikkate alınır, aylık bağlama oranını artırır.

Ayrıca, askerlik süresini borçlananların emeklilik öncesinden en az 6 ay önce yapma zorunluluklarının olduğunu da bilmeleri gerekir.

Bu nedenle, bizim değerlendirmemiz EYT kapsamında olanların emekliliklerinde yaş şartı olmadığından askerlik borçlanmasının yapmasının bir avantaj sağlamayacağını, ANCAK kişilerin daha önce emekli olmak şeklinde bir düşünceleri olduğunda da yapılacak borçlanma tutarı ile daha önce emekli olduklarında alacakları ikramiye, aylık veya özel durumları gibi hesaplarını yapmalarını tavsiye edebiliriz.

Sonuç bağlamında; askerlik borçlanması zorunlu bir işlem değildir, kişilerin talebine bağlıdır. Bu nedenle açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmenizi tavsiye edebiliriz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber