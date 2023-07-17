FETÖ'nün Afrika'daki okulunda üst düzey yöneticilik yapan sanığa dava

Erdoğan: Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum
Erdoğan: Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum
Maliye'den 14 günlük maaş farklarına ilişkin duyuru
Maliye'den 14 günlük maaş farklarına ilişkin duyuru
EYT ile boşalan kadrolar öğretmen yer değiştirmelerine yansıyacak mı?
EYT ile boşalan kadrolar öğretmen yer değiştirmelerine yansıyacak mı?
Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son buldu
Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son buldu
Bütçede tarihi açık
Bütçede tarihi açık
Adliye yazı işleri müdürü zimmet iddiasıyla tutuklandı
Adliye yazı işleri müdürü zimmet iddiasıyla tutuklandı
Bakan Tunç açıkladı...Orman yangıları için soruşturmalar başlatıldı
Bakan Tunç açıkladı...Orman yangıları için soruşturmalar başlatıldı
Kulis: Muhalefet anlaştı; CHP, bazı illeri İyi Parti'ye verebilir!
Kulis: Muhalefet anlaştı; CHP, bazı illeri İyi Parti'ye verebilir!
Gram altın haftaya tarihi zirveyle başladı
Gram altın haftaya tarihi zirveyle başladı
Savcıdan eşine şiddet: Boğazını sıkıp küvete soktu
Savcıdan eşine şiddet: Boğazını sıkıp küvete soktu
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Akaryakıt zamları enflasyonu 2 puan arttırır
Akaryakıt zamları enflasyonu 2 puan arttırır
Depremde yıkımdan sorumlu 109 kişi de öldü
Depremde yıkımdan sorumlu 109 kişi de öldü
3 şehirde orman yangını sürüyor
3 şehirde orman yangını sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karadeniz'de yeni müjdeler bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karadeniz'de yeni müjdeler bekliyoruz
'Yabancıların nüfusu, Türk vatandaşı nüfusuna oranı %20'yi aştı'
'Yabancıların nüfusu, Türk vatandaşı nüfusuna oranı %20'yi aştı'
Bakanlık: Akaryakıtta hala Avrupa'nın en ucuz 4. ülkesiyiz
Bakanlık: Akaryakıtta hala Avrupa'nın en ucuz 4. ülkesiyiz
Türkiye'nin günlük kalori tüketimi tehlikeli düzeyde
Türkiye'nin günlük kalori tüketimi tehlikeli düzeyde
Motosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı tutuklandı
Motosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı tutuklandı
Hatay'da ormanlık alanda yangın: Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi
Hatay'da ormanlık alanda yangın: Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi
O ilçede emlak Ruslardan soruluyor
O ilçede emlak Ruslardan soruluyor
Rize'de ekmek ve simide bu yıl ikinci zam
Rize'de ekmek ve simide bu yıl ikinci zam
ÖTV zamları sonrası Ali Yalçın'dan ilk açıklama
ÖTV zamları sonrası Ali Yalçın'dan ilk açıklama
Doğal gaza da ÖTV zammı geldi
Doğal gaza da ÖTV zammı geldi
İstanbul'da kızamık alarmı! İşte en çok vaka görülen bölgeler
İstanbul'da kızamık alarmı! İşte en çok vaka görülen bölgeler
TESK'ten marketlerin 'otomat satışları'na tepki
TESK'ten marketlerin 'otomat satışları'na tepki
Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı
Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı
YÖK'ten çift ana dal ve yan dal programlarına düzenleme
YÖK'ten çift ana dal ve yan dal programlarına düzenleme
İkinci el oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı
İkinci el oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı
Türk marinalarına hücum: Kruvaziyer turizmi rekor kırdı
Türk marinalarına hücum: Kruvaziyer turizmi rekor kırdı
Ana sayfaHaberler Terör

FETÖ'nün Afrika'daki okulunda üst düzey yöneticilik yapan sanığa dava

İddianamede, tutuklu sanık Dursun Bahadır Yeşil'in Malavi'den döndükten sonra Güney Afrikalı öğrencilere Türkiye'de danışmanlık hizmeti verdiği, yurt dışından gelen paraların Türkiye'deki örgüt üyelerine dağıtım işiyle uğraştığı belirtildi- Hakkındaki suçlamaları kabul eden sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 10 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 12:45, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 12:45
Yazdır
FETÖ'nün Afrika'daki okulunda üst düzey yöneticilik yapan sanığa dava

- FETÖ/PDY'nin Malavi'deki Bedir Eğitim Kurumunda yöneticilik yaptıktan sonra döndüğü Türkiye'de örgütün yurt dışından gönderdiği paraları üyelerine dağıtma işiyle uğraştığı belirlenen sanık Dursun Bahadır Yeşil hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 10 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, FETÖ terör örgütünün haberleşme sistemlerinden ByLock kullandığı tespit edilen örgüt üyelerine yönelik çalışma yapıldığı, sanık Dursun Bahadır Yeşil'in ByLock'u kullandığı ve Bank Asya'daki bir hesaba 30 bin 246 lira yatırdığı belirtildi.

Sanık Yeşil'in, örgüte ait Fırat Eğitim Merkezi isimli firmada SGK kaydı bulunduğuna yer verilen iddianamede, Dışişleri Bakanlığından gelen belgelere göre sanığın Malavi'de öğretmen kaydının olduğu anlatıldı.

İddianamede, başka bir soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanan Moses Chadza ve Blessings Nthara isimli sanıkların yaptığı teşhise göre, sanık Yeşil'in Malavi'de örgüte ait Bedir Eğitim Kurumu'nda yönetici olarak çalıştığı belirtildi. Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan E.C'nin de FETÖ adına faaliyetler yürüten sanığın örgüte öğrenci yetiştirdiğini söylediği ifade edildi.

- Sanık ifadesinde suçlamaları kabul etti

Sanığın yakalandığı 31 Mart'ta üzerindeki nüfus cüzdanının sahte olduğu, kaldığı evde yapılan aramada ise 10 bin 50 dolar ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, sanıktan elde edilen dijital materyallerle ilgili de inceleme yapıldığı aktarıldı.

İddianamede, bunlarla ilgili bilirkişi raporuna göre, sanığın örgüt üyelerinin kullanımındaki Signal Private Messenger programını kullandığı, örgüt içi yayınların bulunduğu www.herkul.org isimli siteye erişim sağladığı ve örgüt içi para taşımasına ilişkin mesajlaşmalar yaptığı kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Dursun Bahadır Yeşil, 2007 ve 2013 arasında Malavi'de örgüte ait bir okulda öğretmenlik yaptığını, sonrasında Türkiye'ye dönerek turizm danışmanlık şirketi açtığını ve Güney Afrika'dan gelen öğrencilerle ilgilendiğini söyledi. ByLock'u 2013'te Türkiye'ye döndüğünde kullanmaya başladığını kabul eden sanık, yurt dışından gelen paraların Türkiye'de örgüt üyelerine transfer işini yaptığını kaydetti.

Tutuklu sanık Yeşil'in "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 10 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber