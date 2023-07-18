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Belediyelerde 'Eğitmen' kadrosundan, 'Ayniyat Saymanı' kadrosuna sınavsız atanılabilir mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü görüş yazısında belirtilen mevzuat çerçevesinde, belediye başkanı takdirinde olmak üzere eğitmen kadrosundan görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın öğrenim şartına sahip olması şartıyla ayniyat saymanı kadrosuna atanması mümkündür.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 00:10, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 11:19
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Belediyelerde 'Eğitmen' kadrosundan, 'Ayniyat Saymanı' kadrosuna sınavsız atanılabilir mi?

Malum olduğu üzere, belediyeler açısından görevde yükselme ve unvan değişikliği 02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliği" ile belirlenmiştir.

Belediyelerde eğitmen ve ayniyat saymanı Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının idari hizmetler grubu başlıklı (d) bendinde birlikte görevde yükselmeye tabi kadrolar olarak birlikte düzenlenmiştir.

Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için; Yönetmeliğin 7'nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (g) bendinde iki özel şart aranmaktadır. En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak ve son müracaat tarihi itibarıyla "bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför." görevlerinde en az 2 yıl süreyle çalışmış olmak gerekmektedir.

Eğitmen kadrosuna atanabilmek için; Yönetmeliğin 7'nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ğ) bendinde iki özel şart aranmaktadır. Fakültelerin, yüksekokulların, meslek liselerinin veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ve son müracaat tarihi itibarıyla "bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför." görevlerinde en az 2 yıl süreyle çalışmış olmak gerekmektedir.

Yönetmeliğin "hizmet grupları arasında geçişler" başlıklı 19'uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine göre; aynı hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan öğrenim şartına ve sertifika gibi belgelere sahip olunması kaydıyla sınav yapılmaksızın genel hükümlere göre atama yapılabilir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, eğitmen ve ayniyat saymanı kadrolarının aynı hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalmaları nedeniyle, eğitmenlik kadrosundan ayniyat saymanlığı kadrosuna, görevde yükselme sınavına girilmeden en az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak ve son müracaat tarihi itibarıyla "bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför." görevlerinde en az 2 yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla atamaya yetkili amir onayı ile atanmalarının mümkün olduğu değerlendirilmiştir.

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 11 Temmuz 2023 tarihli ve 6842541 sayılı görüş yazısına aşağıda yer verilmiştir.

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