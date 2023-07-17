Sakarya'da elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan işçinin cenazesi, savcılık incelemesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ceylan, ambulansla Taraklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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