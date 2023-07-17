Kocaeli'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Orhangazi Mahallesi'nde bir düğünde fotoğrafçılık yapan M.Y. ile düğün sahipleri arasında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, ruhsatsız tabancayla İ.E, Ö.T, Y.E, A.E, C.E. ve kimliği belirlenemeyen bir kişiye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İ.E. ve Ö.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Y.E, A.E. ve C.E. ile kimliği belirsiz kişi ise ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili M.Y. ve 3 şüpheli gözaltına alındı.