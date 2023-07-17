Kızlara özel eğitim için imza kampanyası başlatıldı
Yunus Emre Tuğrul isminde bir kişi Change.org sitesinde Milli Eğitim Bakanlığının kızlara özel eğitim modeli hakkında imza kampanyası başlattı. Kampanyaya şu ana kadar yaklaşık 24 bin 194 imza toplandığı görüldü.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 13:11, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 13:35
Kampanya organizatörü Yunus Emre Tuğrul 'Bu kampanya neden önemli başlığı' altında açıklamalarda bulundu. Kampanyanın detayında şu ifadeler yer aldı: "Senelerdir tüm müslümanların hasretidir ki; evlatlarımız, dinimizin emri doğrultusunda kültürümüzle münasip,asırlardır devam edegelen örf ve geleneğimize uygun bir şekilde kız-erkek ayrı ortamda eğitim faaliyetinde bulunsunlar, rahatça okuluna gidip gelebilsinler. Bu hasretin tez vakitte dinmesi temennisiyle imza kampanyası başlatmış bulunmaktayız"