EYT ile boşalan kadrolar öğretmen yer değiştirmelerine yansıyacak mı?

Her Yıl Yaşanan Sorun: Emeklilkten boşalacak kadroların öğretmen yer değiştirmelerine yansıtıl(ama)ması

Geçmiş yıllarda da yaşanan ve MEB'in son 2-3 yıldır kısmen kayıtsız kalmadığı sorun bu yıl da gündemde.

Öğretmenlerin il içi yer değiştirmeleri öğretmenlerin emeklilik başlama tarihinden önceye denk geldiğinden emeklilerin boşalttıkları kadrolar isteğe bağlı il içi yer değiştirmelerde kullanılamamaktadır.



Bu sorun bu yıl da yaşanacak gibi görülmektedir. MEB'in bu konuda tedbir alması gerekir.



Önerimizi de içeren 2022 yılında yaptığımız habere linkten ulaşabilirsiniz.



https://www.memurlar.net/haber/1030049/ogretmenlerin-yer-degistirme-takviminde-emeklilik-sorunu.html



Maksut BALMUK

Öğretmen