Eskişehir merkezli devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı

Operasyon kapsamında baskın düzenlenen ev ve iş yerlerinde cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eskişehir, Adana, Erzincan, Antalya, Diyarbakır, Ankara ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devre mülk sahibi vatandaşların, dolandırıldıkları iddiasıyla emniyet ve adli birimlere yaptıkları başvuruların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

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