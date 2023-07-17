CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde, KESK Eş Genel Başkanları Yeşil ve Bozgeyik ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşan heyetle görüştü.

Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.