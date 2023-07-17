CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanları Şükran Kablan Yeşil ve Mehmet Bozgeyik'i kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 15:10, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 15:43
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde, KESK Eş Genel Başkanları Yeşil ve Bozgeyik ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşan heyetle görüştü.
Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.