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Tatil cennetinde nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde tatilcilerin nüfusu 10 kat artırması ve sıcak havaların etkisiyle vatandaşların serinlemek için kullandıkları klimalar, enerji hatlarında kısa devrelere neden oldu. Gün içerisinde sık sık elektrik kesintisi yaşanan Datça adeta karanlığa büründü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 16:12, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 16:43
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Tatil cennetinde nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı

Ülke genelinde etkili olan ve "El Nino" olarak tabir edilen kavurucu sıcakları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle turizm merkezlerinde artan nüfusun yanı sıra serinlemek isteyen vatandaşların klimaları tercih etmesi sebebiyle elektrik tüketimin de artış yaşanırken, oluşan yoğunluk ile sık sık elektrik kesintileri de yaşanmaya başladı.

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Datça'da, nüfusla birlikte sıcaklar da artınca vatandaşlar evlere kapandı. Sıcaklar sebebiyle evlerde kalan vatandaşlar ise serinlenmek için klimaları kullanırken, oluşan yoğunluk sebebiyle enerji hatlarında kısa devreler meydana geldi.

Gün içerisinde birçok kez elektrik kesintisi meydana gelirken, Datça adeta karanlığa büründü. Yetkililerin arızaların giderilmesi için çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, aşırı sıcaklar hem hayatı hem de elektrik kullanımını olumsuz etkiledi.

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