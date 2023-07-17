Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirme sonuçları açıklandı

Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile müsiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin 10-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan yetenek sınavında başarılı olan öğrencilerin yerleştirme sonuçları ilan edildi.



Bu kapsamda, merkezi yerleştirme sonucunda asıl listeden kayıt hakkı kazananlar, 17-19 Temmuz tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptıracak.



Boş kalan kontenjanlara merkezi birinci yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeler 19 Temmuz, boş kalan kontenjanlara merkezi ikinci yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeler de 20 Temmuz'da ilan edilecek.



Merkezi birinci yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtlar 20 Temmuz, merkezi ikinci yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtlar da 21 Temmuz'da yapılacak.



Ek yerleştirme sürecinde boş kalan kontenjanlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek. Bu kapsamda tercihler 7-11 Ağustos'ta alınacak, 14 Ağustos'ta da boş kontenjanlara yerleştirme sonuçları açıklanacak.



Deprem bölgesine tanınan kontenjan kapsamındaki öğrenciler ve "çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER)" kapsamındaki öğrenciler ise okul müdürlüklerince kendilerinden istenen belgelerle birlikte kayıt yaptıracakları okula giderek işlemlerini gerçekleştirecek.



Süreçler, e-Okul üzerinden takip edilecek.