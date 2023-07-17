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Oto galericiler yasak dinlemedi: İkinci elde fiyatlar hala yüksek

İkinci el araç satış fiyatlarının, sıfır araç fiyatından yüksek olarak belirlenmesi yasaklansa da oto galericiler karara uymadı. Vatandaşlar fiyatların düşmediğini belirterek, "Uygulama başlamış olabilir ama ya galericilerin haberi yok ya bizim haberimiz yok" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 18:58, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 19:01
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Oto galericiler yasak dinlemedi: İkinci elde fiyatlar hala yüksek

İkinci el araçların satış fiyatının sıfır liste fiyatından yüksek olarak belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklanmıştı. Tüm gerçek ve tüzel kişilere ait ilanları kapsayan uygulama 15 Temmuz 2023 itibarıyla uygulanmaya başladı.

Bazı galerilerin ise uygulamaya uymadığı görüldü. İkinci el bir araca 2 milyon 90 bin TL fiyat belirleyen işletmecinin sattığı aracın Türkiye distribütörü firmanın internet sitesinde 1 milyon 562 bin TL olduğu görüldü.

KISITLAMAYA UYMADILAR, FİYATLAR HALA YÜKSEK

İkinci el araç satış fiyatlarının, sıfır araç fiyatından yüksek olarak belirlenmesine dair kısıtlama 15 Temmuz 2023 itibarıyla devreye girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından 6 Temmuz 2023'te yapılan açıklamayla, ikinci el araç ilanlarına yönelik denetimlerin artırılacağı, kısıtlamaya uymayanlara 300 bin TL'ye varan cezalar uygulanacağı aktarılmıştı.

Uygulamanın başladığı 15 Temmuz 2023 itibarıyla bazı ikinci el araç satışı yapanların kısıtlamaya uymadığı görüldü. Kağıthane'de bulunan bir oto galeride Türkiye distribütörü firmanın internet sitesinde önerilen satış fiyatı 1 milyon 562 bin 675 TL olduğu görülen aynı özelliklerdeki aracın 2 milyon 90 bin TL'ye satıldığı görüldü.

Araç sahibi ise aracın fiyatı hakkında 'hiçbir şey düşmez' dedi. Öte yandan ikinci el araç satın almak için oto galerilerin yoğunlukla bulunduğu Bağcılar'daki ticaret merkezine gelenler, fiyatlarda değişim olmadığını belirtti.

'KESİNLİKLE FİYAT DÜŞÜREN OLMADI, AKSİNE ARTTI'

Oto galerici Osman Özer, "Hiçbir şekilde uygulanmaya başlamadı aksine fiyatlar daha çok çıkmaya başladı. Bu uygulansa oto galericiler için de millet için de daha iyi olur. Kesinlikle fiyat düşüren olmadı tam tersine arttı. Uygulansa bile bazı esnaflar kendi aralarında bir şeyler yapıyor, bir şekilde çevirmeye çalışıyor. Sıfır araca 6 bin kilometre kısıtlaması geldiğinde araçla dışına çıkıp, gelip aracı satıyorlardı. Hiçbir etki etmedi, bu da etki etmez bence" dedi.

Araç satın almak için oto galerileri gezen Ufuk Çelebi ise şu an kısıtlamaya uyulmadığını belirterek, "Uygulama başlamış olabilir ama ya galericilerin haberi yok ya bizim haberimiz yok" dedi.

Çelebi, konuya ilişkin şikayetlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Şu an bunu uygulayan yok maalesef ki. Dün Beylikdüzü'nü, bugün Bağcılar'ı gezdim. Sıfır fiyatına bakıyorum 620 bin TL, burada (oto galeri) 655 bin TL yazmışlar çok abes bir durum. Bence tekrardan bunun üzerine gidilmesi lazım. Uygulama başlamış olabilir ama ya galericilerin haberi yok ya bizim haberimiz yok.

Bizim şikayetimizle değil devletin mekanizması, denetimleri olması lazım. Yeni bir araç bakıyorum, galerileri de gezdik. Bayide sıfır 700 bin TL'lik arabalar buralarda 750 bin TL. Bayide de araba yok, sıra var, 3-4 ay beklemeniz lazım diyorlar"

'BU İŞ DEĞİŞMEZ DİYE SÖYLÜYORLAR BİZE'

Araç satın almak istediğini belirten Aslan Karapınar, "Biz de yeni bakmaya başladık ama o fiyatları göremedik henüz. Fiyatlarda bir değişim gözlenmiyor. Birkaç gündür ciddi ciddi bakıyoruz ama hala ikinci eller sıfırın üstünde gibi görünüyor. Satıcılar çok inanmıyorlar bu işe, diyorlar ki 'Sıfırlar da yükselecek' o yüzden ikinci ellere de çok sıcak bakmıyorlar, bu iş değişmez diye söylüyorlar bize" dedi.

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