Bakan Yumaklı: Çanakkale'de yangından 8 köyümüz etkilendi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de rüzgar nedeniyle yangının büyüdüğünü, 8 köyün etkilendiğini söyledi. Yumaklı, Çan-Çanakkale yolunun ulaşıma kapatıldığı bilgisini verdi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 19:30, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 19:32
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale'deki orman yangını hakkında basın açıklama yaptı.
Yumaklı'nın açıklamasından öne çıkanlar:
Çanakkale'deki orman yangını rüzgar nedeniyle yangın büyüdü, 8 köyümüz etkilendi.
Tarım alanları zarar gördü. Çan-Çanakkale yolu ulaşıma kapatıldı.
Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını da büyük ölçüde kontrol altına alındı.