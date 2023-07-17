Bakan Özhaseki: Kabinede İstanbul'un deprem hazırlığına dair sunum yapacağım
Bakan Özhaseki: Kabinede İstanbul'un deprem hazırlığına dair sunum yapacağım
Yerinde Dönüşüm projesine 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru
Yerinde Dönüşüm projesine 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru
20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti
20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti
Oto galericiler yasak dinlemedi: İkinci elde fiyatlar hala yüksek
Oto galericiler yasak dinlemedi: İkinci elde fiyatlar hala yüksek
Tutuklu cinayet şüphelisi, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat etti
Tutuklu cinayet şüphelisi, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat etti
Dolardan haftanın ilk gününde 20 kuruş artış
Dolardan haftanın ilk gününde 20 kuruş artış
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirme sonuçları açıklandı
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirme sonuçları açıklandı
Çanakkale'de iki farklı noktada orman yangını
Çanakkale'de iki farklı noktada orman yangını
Tatil cennetinde nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı
Tatil cennetinde nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Erdoğan: Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum
Erdoğan: Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum
EYT ile boşalan kadrolar öğretmen yer değiştirmelerine yansıyacak mı?
EYT ile boşalan kadrolar öğretmen yer değiştirmelerine yansıyacak mı?
Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son buldu
Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son buldu
Bütçede tarihi açık
Bütçede tarihi açık
Adliye yazı işleri müdürü zimmet iddiasıyla tutuklandı
Adliye yazı işleri müdürü zimmet iddiasıyla tutuklandı
Bakan Tunç açıkladı...Orman yangıları için soruşturmalar başlatıldı
Bakan Tunç açıkladı...Orman yangıları için soruşturmalar başlatıldı
Kulis: Muhalefet anlaştı; CHP, bazı illeri İyi Parti'ye verebilir!
Kulis: Muhalefet anlaştı; CHP, bazı illeri İyi Parti'ye verebilir!
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Akaryakıt zamları enflasyonu 2 puan arttırır
Akaryakıt zamları enflasyonu 2 puan arttırır
Depremde yıkımdan sorumlu 109 kişi de öldü
Depremde yıkımdan sorumlu 109 kişi de öldü
3 şehirde orman yangını sürüyor
3 şehirde orman yangını sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karadeniz'de yeni müjdeler bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karadeniz'de yeni müjdeler bekliyoruz
'Yabancıların nüfusu, Türk vatandaşı nüfusuna oranı %20'yi aştı'
'Yabancıların nüfusu, Türk vatandaşı nüfusuna oranı %20'yi aştı'
Bakanlık: Akaryakıtta hala Avrupa'nın en ucuz 4. ülkesiyiz
Bakanlık: Akaryakıtta hala Avrupa'nın en ucuz 4. ülkesiyiz
Türkiye'nin günlük kalori tüketimi tehlikeli düzeyde
Türkiye'nin günlük kalori tüketimi tehlikeli düzeyde
Motosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı tutuklandı
Motosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı tutuklandı
Hatay'da ormanlık alanda yangın: Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi
Hatay'da ormanlık alanda yangın: Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi
O ilçede emlak Ruslardan soruluyor
O ilçede emlak Ruslardan soruluyor
Rize'de ekmek ve simide bu yıl ikinci zam
Rize'de ekmek ve simide bu yıl ikinci zam
ÖTV zamları sonrası Ali Yalçın'dan ilk açıklama
ÖTV zamları sonrası Ali Yalçın'dan ilk açıklama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin, 3 bin 36 adli ve 387 idari hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı ana kararnamesi tamamlandı. Kararnameyle 20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 20:03, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 21:08
Yazdır
20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti

HSK Birinci Dairesi, yaz kararnamesine yönelik çalışmalarını sonuçlandırdı. Kararname, HSK'nin internet sitesinden yayımlandı.

Kararnameyle Adıyaman, Ağrı, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Şırnak, Trabzon, Uşak ve Van ile 38 ilçenin Cumhuriyet başsavcıları değişti.

Karasu Adliyesine ise ilk defa Cumhuriyet Başsavcısı atandı.

Ağır ceza mahkemesi başkanı olarak ise 118 atama gerçekleştirildi. Deprem bölgesinde yer alan mevcut mahkemelere ilave olarak 5 ağır ceza mahkemesi, 39 asliye hukuk mahkemesi, 11 tüketici mahkemesi ve 9 sulh hukuk mahkemesi faaliyete geçirilecek şekilde planlama yapıldı ve bu mahallere ilave 61 hakim ataması yapılarak deprem nedeniyle adli yargıda açılması muhtemel davalara ilişkin mahkemelerin etkinliği ve verimliliğinin artırılması amaçlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun. Hakim ve savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim. Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıya ilişkin 2023 ana kararnamesiyle 20 ilin yeni başsavcıları belli oldu.

Kararnameye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fahri Mutlu Tosun İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk ile Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker Manisa'ya, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ise Aydın'a başsavcı olarak görevlendirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı da Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut Mardin, bu ilin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ise Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş Uşak'a, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik Trabzon'a, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman Denizli'ye, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki Kahramanmaraş'a başsavcı olarak görevlendirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan Van'a, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren Niğde'ye, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert Bingöl'e, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin de Elazığ'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Konya Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz Giresun'un yeni Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can Konya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına getirilirken, Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar Muş, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu Bergama, Boğazlayan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin Adıyaman, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al Salihli, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz Konya Ereğli, Akçaabat Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin Şırnak, Hopa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış da Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çelik Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirildi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Badem de Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber