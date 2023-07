CHP'den çağrı: Türkiye yangın yeri, TBMM tatil yapamaz

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, FIVB Milletler Ligi finalinde, Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde demokrasiye ve millete kasteden Fetullahçı Terör Örgütü'nü lanetleyen Öztrak, o gece demokrasi uğruna can veren şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Hükümetin güvenilir bir ekonomik programı olmadığını, Körfez ülkelerinin de geri alamayacakları endişesiyle talep edilen borcu vermediğini ileri süren Öztrak, "İkili ilişkiler kullanılarak alınacak borcun bedeli, faiz değil, tavizdir. Borç alan emir alır. Erdoğan da bugün Körfez'e emir almaya gidiyor." dedi.

Hükümetin seçimden önce akıl dışı politikalarla ekonomiyi batırdığını, hayat pahalılığını azdırdığını, ülkede dövizi kuruttuğunu, seçim öncesinde oy uğruna ekonomide ne kaldıysa sonuna kadar kullandığını savunan Öztrak, "Seçim bitti, şimdi seçim öncesinde göz boyamak için ücretliye, dar gelirliye çay kaşığıyla verdiklerini, devalüasyonla, vergilerle ve insafsızca, acımasız zalim zamlarla yani kepçeyle geri almaya başladı." diye konuştu.

Öztrak, yılın 6 ayında toplanan vergilerin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artışla 1 trilyon 602 milyar liraya ulaştığını, aynı dönemde faize ödenen paranın ise önceki yıla göre ikiye katlanarak, 275 milyar 243 milyon lira olduğunu kaydetti.

Yılın ilk 6 ayında bütçe dengesinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 600 milyar lira bozulduğunu, bu gidişi sürdürmenin mümkün olmadığını dile getiren Öztrak, kamuda hiçbir tasarruf olmadığını öne sürdü.

Öztrak, bugün yayımlanan tasarruf genelgesine değinerek, "Bu nasıl bir tasarruf genelgesidir? Nereden, hangi harcamanın, ne kadar kesileceği belli değil. Laf olsun torba dolsun diye tasarruf genelgesi çıkarmışlar. Millet buradan ne tasarruf edildiğini nereden takip edecek?" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Kararlarıyla ve torba yasayla KDV'ye, ÖTV'ye, kurumlar vergisine, harçlara zam yapıldığını ve arabası, traktörü, taksisi, minibüsü olup bunların bu yıl MTV'sini ödeyenlerin tekrar vergi ödeyeceğini ifade eden Öztrak, bu kararla benzine ve motorine tek seferde 6 lira, LPG'ye de 4 lira zam geldiğini kaydetti.

Konutlarda kullanılan doğal gazın ÖTV'sinin de üçe katlandığını aktaran Öztrak, hükümetin seçim öncesinde 20 lira olan benzin fiyatını 35, 19 lira olan bir litre mazot fiyatını ise 33 liraya çıkardığını belirtti.

CHP Sözcüsü Öztrak, "Dünyada petrol üreten ülkeler benzinin litresini 1 doların altında satıyor. Biz petrol üreten ülkeysek bizdeki benzin fiyatları neden dünya ortalamasının üstünde? Bugün benzinin litresine Japon 1 dolar 22 sent, Amerikalı 1 dolar 2 sent veriyor. Okyanusun ötesindeki Avustralyalı 1 dolar 10 sent ödüyor. Bizim kişi başına gelirimiz de asgari ücretimiz de bu ülkelerin çok altında. Ama biz 1 litre benzine, son zamla 1 dolar 32 sent ödüyoruz." diye konuştu.

- "Vatandaşlarımız ekonomideki sorunlara çözüm bekliyor"

Akaryakıt fiyatındaki bu artışın iğneden ipliğe her şeye zam olarak geri döneceğini dile getiren Öztrak, "En azından zammın toplu taşıma ücretlerine yansımaması için belediyelere akaryakıtı vergisiz verin." dedi.

"Faizi ne kadar artırırsanız artırın, yılın ikinci yarısında bu topraklarda çok daha yakıcı bir zam fırtınasının esmesi kaçınılmaz." diyen Öztrak, faiz silahının boşa sıkıldığını, bunun faturasının ağır bir durgunluk olacağını söyledi. Öztrak, yabancı yatırımcıların raporlarında yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 55'in üzerine çektiklerini ifade etti.

Ekonominin çok ciddi sorunları olduğunu, yüksek enflasyonla zenginle yoksul arasındaki gelir farkının hızla açıldığını belirten Öztrak, emeğin milli gelirden aldığı payın 2017'den bu yana 1 puan düştüğünü söyledi.

Öztrak, yoksulluk sınırının 33 bin 750 lira olduğu Türkiye'de çalışanların yarısından fazlasının 11 bin 402 liralık asgari ücret ya da civarında bir ücretle hayata tutunmaya çalıştığını kaydetti.

Hükümetin pek çok düzenleme beklenirken Meclisi kapattığını, ertesi gün zamların yapıldığını ifade eden Öztrak, şunları kaydetti:

"Milletin vekilleri bu zulmü, ekonomik soykırımı konuşamasın, milletin hakkını savunamasın diye Meclisi tatile soktular, ÖTV artışını yapmadan önce. MYK toplantımızda CHP grubumuzun Meclisi bu konuda olağanüstü toplantıya çağırması kararını aldık. Türkiye'de mutfaklar yangın yerine dönmüşken, vatandaşlarımız büyük sıkıntı içindeyken, millet iradesinin tecelligahı TBMM tatil yapamaz. Vatandaşlarımız hem kendilerini acilen rahatlatacak düzenlemeler hem de ekonomideki sorunlara çözüm bekliyor, enflasyonu düşürecek bir programı bekliyor. Bunlar yapılmadıkça sosyal huzursuzluklar da hızla artıyor."

- "Grup yönetimimiz diğer grup yönetimleriyle bu konuyu görüşecekler"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Basında yer alan haberlere göre yerel seçimlerde Adana, Mersin, Manisa gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu bazı illerde aday çıkarılmayarak İYİ Parti adaylarının desteklenebileceğine dair görüşlerin yer aldığı ve iki partinin de bu duruma sıcak baktığı ifade ediliyor. Konuya ilişkin değerlendirmeniz olacak mı?" sorusu üzerine Öztrak, "Bunların tamamı hayal mahsulü ve uydurma." dedi.

"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığı'yla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla gizli protokol yaptıklarını iddia etti. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Öztrak, "Zafer Partisi ile partimiz arasında kamuoyuna açıklanan bir protokol imzalanmıştı. Ayrıca iki genel başkan arasında yapılan bir protokol daha vardı. Her iki protokolde de üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığına dair bir düzenleme, bir madde yer almamaktadır." yanıtını verdi.

"MTV görüşmelerine çok sayıda muhalefet milletvekilinin katılmaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. MYK'da bu konu gündeme geldi mi?" sorusuna karşılık Öztrak, "Biz işin başından MTV ile ilgili düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götüreceğimizi ifade etmiştik. Milletvekillerimizin bir kısmının sahada görevli olmasına rağmen Genel Kurula oldukça yüksek bir oranda katılım da sağladık. Motorlu Taşıtlar Vergisi konusunda sorumluluğumuzu Anayasa'dan kaynaklanan hakkımız çerçevesinde Anayasa Mahkemesine giderek de yerine getireceğiz." cevabını verdi.

"Meclisi olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldığınızı ifade ettiniz. Bu kararda altılı masadaki partilerle hareket etme durumu var mı? Sadece CHP grubu olarak mı yapacaksınız?" sorusu üzerine Öztrak, "Grup yönetimimiz diğer grup yönetimleriyle de bu konuyu görüşecekler." dedi.