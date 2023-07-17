Federasyon kurullarında atamalar yapıldı

Bakan Özhaseki: Kabinede İstanbul'un deprem hazırlığına dair sunum yapacağım
Bakan Özhaseki: Kabinede İstanbul'un deprem hazırlığına dair sunum yapacağım
Yerinde Dönüşüm projesine 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru
Yerinde Dönüşüm projesine 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru
20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti
20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti
Oto galericiler yasak dinlemedi: İkinci elde fiyatlar hala yüksek
Oto galericiler yasak dinlemedi: İkinci elde fiyatlar hala yüksek
Tutuklu cinayet şüphelisi, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat etti
Tutuklu cinayet şüphelisi, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat etti
Dolardan haftanın ilk gününde 20 kuruş artış
Dolardan haftanın ilk gününde 20 kuruş artış
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirme sonuçları açıklandı
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirme sonuçları açıklandı
Çanakkale'de iki farklı noktada orman yangını
Çanakkale'de iki farklı noktada orman yangını
Tatil cennetinde nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı
Tatil cennetinde nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Erdoğan: Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum
Erdoğan: Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum
EYT ile boşalan kadrolar öğretmen yer değiştirmelerine yansıyacak mı?
EYT ile boşalan kadrolar öğretmen yer değiştirmelerine yansıyacak mı?
Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son buldu
Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son buldu
Bütçede tarihi açık
Bütçede tarihi açık
Adliye yazı işleri müdürü zimmet iddiasıyla tutuklandı
Adliye yazı işleri müdürü zimmet iddiasıyla tutuklandı
Bakan Tunç açıkladı...Orman yangıları için soruşturmalar başlatıldı
Bakan Tunç açıkladı...Orman yangıları için soruşturmalar başlatıldı
Kulis: Muhalefet anlaştı; CHP, bazı illeri İyi Parti'ye verebilir!
Kulis: Muhalefet anlaştı; CHP, bazı illeri İyi Parti'ye verebilir!
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Akaryakıt zamları enflasyonu 2 puan arttırır
Akaryakıt zamları enflasyonu 2 puan arttırır
Depremde yıkımdan sorumlu 109 kişi de öldü
Depremde yıkımdan sorumlu 109 kişi de öldü
3 şehirde orman yangını sürüyor
3 şehirde orman yangını sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karadeniz'de yeni müjdeler bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karadeniz'de yeni müjdeler bekliyoruz
'Yabancıların nüfusu, Türk vatandaşı nüfusuna oranı %20'yi aştı'
'Yabancıların nüfusu, Türk vatandaşı nüfusuna oranı %20'yi aştı'
Bakanlık: Akaryakıtta hala Avrupa'nın en ucuz 4. ülkesiyiz
Bakanlık: Akaryakıtta hala Avrupa'nın en ucuz 4. ülkesiyiz
Türkiye'nin günlük kalori tüketimi tehlikeli düzeyde
Türkiye'nin günlük kalori tüketimi tehlikeli düzeyde
Motosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı tutuklandı
Motosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı tutuklandı
Hatay'da ormanlık alanda yangın: Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi
Hatay'da ormanlık alanda yangın: Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi
O ilçede emlak Ruslardan soruluyor
O ilçede emlak Ruslardan soruluyor
Rize'de ekmek ve simide bu yıl ikinci zam
Rize'de ekmek ve simide bu yıl ikinci zam
ÖTV zamları sonrası Ali Yalçın'dan ilk açıklama
ÖTV zamları sonrası Ali Yalçın'dan ilk açıklama
Ana sayfaHaberler Spor

Federasyon kurullarında atamalar yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, tahkim kurulu, profesyonel futbol disiplin kurulu (PFDK), uyuşmazlık çözüm kurulu (UÇK) ve etik kurulunda atamaların yapıldığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 21:56, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 22:09
Yazdır
Federasyon kurullarında atamalar yapıldı

Yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu Başkanlığına Mustafa Artuç, PFDK Başkanlığına Fatih Maden, UÇK Başkanlığına Osman Hakan Öncel ve Etik Kurulu Başkanlığına Celal Candan getirildi.

Söz konusu kurullarda asil ve yedek üyeler ise şöyle:

Tahkim Kurulu:

- Asıl üyeler

Alaaddin Varol, Mustafa Demirel, Bayram Şen, Esra Alan, Mehmet Erol, Prof. Dr. İlhan Üzülmez

- Yedek üyeler

Bülent Savtok, Yavuz Aksoy, Bülent Ernas, Alper Tunga Çevik, Feyzi Eroğlu, İbrahim Şahinkaya

PFDK:

- Asıl üyeler

Erkan Kıraç, Halil İbrahim Ayçiçek, Sinan Sezer, Gülşah Bostancı Bozbayındır, Doç. Dr. Selman Dursun, Yusuf Ziya Taşkan

- Yedek üyeler

Necdet Budak, Mehmet Saydam, Prof. Dr. Bekir Mahmut Kaşıkçı, Kemal Murtezaoğlu, Fetih Ahmet Alparslan, Doç. Dr. Mehtap Yücel Bodur

UÇK:

- Asıl üyeler

Mustafa Çattık, Doç. Dr. Emrah Kulaklı, Dr. Ömer Faruk Erol, Prof. Dr. Ali Paslı, Esra Hatipoğlu, Battal Yılmaz

- Yedek üyeler

Mehmet Kırmızı, Kenan Kenan, Menderes Dereli, Birsen Elmas, Serdar Yiğit, Mehtap Sümer Dinç

Etik kurulu:

- Asıl üyeler

Mahmut Fatih Çelikbilek, Çağrı Silahtaroğlu, Nuray Ekşi, Doç. Dr. Serkan Ağar

- Yedek üyeler

Enis Yeter, Ali Kemal Atçeken, Emir Serhad Seymen, Mine Arısoy

Öte yandan Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığına Serdar Ölmez, Kulüp Lisans Kurulu Başkanlığına Zeynel Koç ve Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanlığına Ömer Gürsoy getirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber