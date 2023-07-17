Adalet Bakanı Tunç'tan HSK kararnamesine ilişkin açıklama

Tunç, sosyal medyadan, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesine ilişkin açıklama yaptı.

Kararnameyle adli yargıda 3 bin 36 kişiye ilişkin atama yapıldığını, bu kapsamda 20 ilin Cumhuriyet başsavcısının değiştiğini ifade eden Tunç, Karasu Adliyesine ilk kez Cumhuriyet başsavcısı atandığını belirtti.

Ağır ceza mahkemesi başkanı olarak ise 118 atama gerçekleştirildiğini bildiren Tunç, şu bilgileri paylaştı:

"Tatvan'da ilk kez ağır ceza mahkemesi kurularak faaliyete geçirilmesi planlanmış ve ağır ceza mahkemesi başkanı ataması yapılmıştır. Yargıtaya da 40 tetkik hakimi, 4 Cumhuriyet savcısı ataması gerçekleştirilmiştir. Bölge adliye mahkemelerinde mevcut dairelere ilave olarak 4 ceza dairesi, 11 hukuk dairesi olmak üzere toplam 15 daire faaliyete geçirilecektir. Bölge adliye mahkemelerine 291'i üye hakim, 38'i Cumhuriyet savcısı, 55'i daire başkanı olmak üzere (bölge adliye mahkemelerinin kendi içerisindeki yer değişikliği ile birlikte) toplam 384 atama gerçekleştirilmiştir. Bu sayının 202'si ilave olarak bölge adliye mahkemelerine planlanan hakim ve Cumhuriyet savcısıdır. Buna göre hem daire hem üye sayısı artırılarak bölge adliye mahkemelerinin daha etkin bir şekilde faaliyetlerini yürütmeleri amaçlanmıştır. Buna ilave olarak idari yargı alanında da 387 kişi atanmıştır."

Bölge idare mahkemelerine, 69'u ilk derece mahkemelerinden, 2'si Danıştay tetkik hakimliğinden olmak üzere 71 ilave üye atanarak, bu mahkemelerin etkin bir şekilde faaliyetlerini yürütmelerinin amaçlandığını aktaran Bakan Tunç, böylece bölge idare mahkemelerinin iş yükünün azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremler nedeniyle idari yargıda açılması muhtemel davalar öngörülerek Hatay ve Kahramanmaraş illerinde ilaveten iki adet; Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa illerinde ilaveten bir adet, ayrıca yıllık gelen iş yükü gözetilerek İzmir ilinde bir adet idare mahkemesi faaliyete geçirilmiştir. Bu kapsamda Hatay'ın 4 idare mahkemesi ve 20 üye, Gaziantep'in 4 idare mahkemesi ve 24 üye, Kahramanmaraş'ın 3 idare mahkemesi ve 15 üye, Malatya'nın 3 idare mahkemesi ve 15 üye, Şanlıurfa'nın 3 idare mahkemesi ve 18 üye, Adıyaman'ın 2 idare mahkemesi ve 12 üye ile faaliyet göstermesi planlanmıştır. Yine idari yargı teşkilatlanması olmayan Osmaniye ilinde bir adet idare mahkemesinin faaliyete geçirilmesi amacıyla bir başkan ve altı üye ataması gerçekleştirilmiştir. Yeni atamaların hayırlı olmasını diliyorum."