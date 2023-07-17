Sabah namazı vaktinde camiye giren köpek ile cemaatin imtihanı

Başakşehir Kayaşehir'de bulunan Hayır Ortakları Camii'nde geçen gün sabah namazı vaktinde bir sokak köpeği açık bırakılan kapıdan içeriye girerek namaz kılan cemaatin önünde yatmak istedi. Bazı vatandaşlar korkarak namazını bozarken bazıları köpeği namaz kılınan alandan dışarıya çıkartmak istedi. İlginç anlar caminin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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