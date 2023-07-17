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Taksim'deki bombalı saldırı davası: Bombacı ifade değiştirdi

Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısına ilişkin 26 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Patlayıcıyı koyan tutuklu sanık Ahlam Albashır ilk kez savunma yaptı. Sanık savcılıktaki ifadesini değiştirdi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 23:08, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 23:07
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Taksim'deki bombalı saldırı davası: Bombacı ifade değiştirdi

6 kişi ölmüş, 99 kişi yaralanmıştı... 13 Kasım 2022 tarihinde Taksimde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açılan dava görülmeye devam edildi.

Önceki celsede iddianame eline ulaşmadığı için savunma yapmayan Taksim bombacısı, mahkemede ilk kez konuştu.

Savcılıkta "Suriye'den getirdik", mahkemede "Türkiye'de hazırladık" dedi

Daha önce bunları anlatmadım dedi, ifade değiştirdi. Savcılıktaki ifadesinde bombayı Suriye'den getirdiğini söyleyen Albashır, mahkemede "Bombayı Türkiye'den teslim aldık" dedi.

Ahlam Albashır savunmasında Türkiye'ye nasıl giriş yaptıklarını anlattı. Gece saatlerinde sınırı geçtiklerini söyleyen terörist, 'Polis bizi durdurursa portakal bahçesine gittiğimizi söylememizi istediler. Birçok kez araç değiştirerek İstanbul'a ulaştık dedi.

Terörist savunmasında, bombayı atölyede hazırladıklarını anlattı.

Keşif amaçlı iki kez Taksim'e gittiğini kabul etti

Albashır, patlamadan önce iki kez daha keşif amaçlı Taksim'e gittiğini ve fotoğraf çektiğini kabul etti.

Olay günü ise Bilal'in çantayı kendisine verdiğini anlatan Albashır, bombayı fark ettiğinde, polisi aradığını ancak Türkçe bilmediği için anlatamadığını söyledi.

İddiasına göre Hacı isimli firari şahıs, bu esnada, 'çantayı bırak, yürü' dedi.

Talimata uyup, bombayı bırakarak taksiye binip eve gittiğini anlattı.

Duruşma 25 Eylül'e ertelendi

Duruşmanın sonunda firari sanıkların yakalama emrinin infazının beklenmesine ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Duruşma 25 Eylül 2023'e ertelendi. İddianamede Bombayı yerleştiren Albashır'ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor.

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