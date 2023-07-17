Klima montajı yaparken akıma kapılıp öldü
İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerinde klima kurulumu yaparken elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 23:42, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 23:43
İsmet Kaptan Mahallesi'nde bir telefoncu dükkanında klima kurulumu yapan Maksut Beyazıt (37) elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Beyazıt, sağlık ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyazıt, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.