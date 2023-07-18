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18 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları

18 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 00:01, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 00:04
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18 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lusail Sarayı'nda kendisini resmi törenle karşılayacak Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak, Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe iştirak edecek.

(Doha)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 ay ve 7 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

2-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

SPOR

1- Futbolda Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu'nun fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/19.30)

2- ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi Finalleri'ni şampiyon tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a dönecek.

(İstanbul/16.00)

3- Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'da sürdürdüğü kamptaki üçüncü ve son hazırlık maçında Strum Graz ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekibin kampı sona erecek.

(Graz/20.00)

4- Beşiktaş, sezon öncesi kampındaki ikinci hazırlık maçında Macar ekibi Mezökövesd Zsory ile karşı karşıya gelecek.

(Salzburg/19.00)

5- Fransa Bisiklet Turu'na Passy-Combloux arasındaki 16. etap yarışıyla devam edilecek.

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