FETÖ öğrenci evlerini 2018'de yeniden açmış

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeniden yapılanma faaliyetlerine girişen FETÖ'nün öğrenciler üzerinde çalışma başlattığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 'FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanması' iddianamesinde örgütün güncel faaliyetleri tek tek sıralandı. FETÖ'nün bir dönem öğrenci evi sorumlularından G.K'nın itiraflarının yer aldığı iddianamede, "Darbe teşebbüsünden sonraki bir hafta içinde refleks olarak öğrenci evlerini kapattık. Mart 2017'den sonra tutuklanmayan kişilerin birlikte ev açıp yaşamaları için talimat geldi. Bu öğrenciler darbe girişiminden önce FETÖ evlerinde kalan öğrencilerdi" ifadeleri yer aldı. Talimat üzerine kendisinin de öğrenci evi açtığını söyleyen G.K., bu evin gaybubet evi olarak kullanıldığını itiraf etti.

ÖĞRENCİ CV'LERİ SİGNAL'DEN GELDİ

Açılan 3 gaybubat evinin evleri açan FETÖ'cünün 2018'de yakalanmasıyla kapatıldığını ifade eden G.K. "2018'de Viber'den haberleşmeyi bırakıp Signal'e geçtik. Güncel öğrenci yapılanması 2018 yılı ortalarına doğru hayata geçti. Öğrencilerle ilgilenilmesi için Signal'den birçok grup kurduk. Her grupta birbirinin gerçek ismini bilmeyen kişilere görev dağılımı yaptık" ifadelerine yer verdi. 2019'daki üniversite kayıt dönemine işaret eden G.K., "Benimle birlikte Eyalet Talebe Mesulü olan 2 kişiye güncel öğrenci evlerinde kalacak öğrencilerin özgeçmiş ve referans bilgileri Signal'den gönderildi" diye anlattı.

ÖRGÜT EVİNİN PARASI ŞADIRVAN ASKISINDA

Örgüt evlerinin ihtiyacını karşılamak için 2 farklı yol izlendiğini söyleyen G.K. "Tekin kodlu kişi bana Signal'den irtibat verir, buradan yazışarak konum belirleriz. Kıyafet belirlenir, birbirimizi görürüz şadırvana gireriz. Şadırvan askısına parayı asar, bende alırım. Birbirimizin yüzünü görmeyiz, konuşmayız. Diğer yol ise AVM'lerde telefon şarj kilitleme kutularına para, yabancı GSM hattı koyar şifreyi belirler, yine Signal'den alacak kişiye kutu numarası ve şifreyi söylerim o da gidip oradan alır" ifadelerini kullandı.

KADIN ÖĞRENCİLER KADIKÖY'DE

Örgütün Kadıköy'deki güncel kadın öğrenci yapılanmasından sorumlu olan B.Ç. ise, "2018'de Kadıköy'de 18 ev varken, 2019 itibarıyla bu evlerde 80 kadın öğrenci kalıyordu. Üsküdar ve Kartal'daki ev ve kalan öğrenci sayısı Kadıköy'e yakındı. Gebze, Yalova ve Bilecik'te 1-2 ev var veya yoktu. İzmit ve Sakarya'da İstanbul'daki illerde kalan öğrenci sayısının yarısı kadar öğrenci vardı" diyerek 2019'daki güncel öğrenci evlerinin yaygınlığını anlattı.

EVLİLİK CV'LERİ VİBER'DEN GÖNDERİLDİ

FETÖ'de süreklilik ve gizlilik için önem verilen katalog evliliklerin de sürdüğünü anlatan B.Ç. şöyle konuştu: "2019 itibariyle 8 ilin dahil olduğu büyükşehir'in izdivaç mesulü Çınar kod isimli kişiydi. İzdivaç ile ilgili CV'leri Viber üzerinden Çınar'a iletirdim. Çınar'a hem bayan hem erkek yapılanmasından CV'ler gelirdi. Çınar adaylar arasında eşleştirme yapıp bize bilgi verirdi. Kadın ve erkekler onay verirse dışarıda görüşme ayarlanırdı. Kadıköy'de sosyal medya sorumlusu olan A.H. eşleştirmeler sonucu evlendi."

15 Temmuz'dan sonra yaz kampı yaptılar

FETÖ'nün öğrenci evlerinde kalan ve örgütsel olarak herhangi bir adli işlem kaydı bulunmayanların Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına yönlendirildiğini anlatan B.Ç. bu doğrultuda talimat verildiğini itiraf etti. 2022'deki Kadıköy'de 28 kadın öğrenci evi bulunurken, bu evlerde 93 öğrencinin kaldığını anlatan B.Ç. öğrenciler arası katalog evliliklerin yanı sıra 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki gibi yaz kamplarının da yapıldığını ifade etti.

Şahin Şen