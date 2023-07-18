AK Parti kaçan oyların peşine düştü

AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde, 2019 yerel seçimlerinde yaşadığı oy kaybını yeniden yaşamamak için saha araştırmalarına ağırlık veriyor. 2019 seçimlerinde AK Parti'nin ya da MHP'nin kazandığı ilçelerin, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde neden Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri araştırılıyor.

Buna göre İstanbul'da Çatalca, Silivri, Eyüp Sultan, Tuzla, Beyoğlu, Üsküdar; Ankara'da Etimesgut ve Mamak; İzmir'de Bergama, Kınık, Aliağa, Bayındır; Antalya'da Kaş, Kepez, Aksu, Serik, Alanya gibi ilçelerin siyasi tercihini neden değiştirdikleri üzerinde duruluyor. Bu çalışma, 81 ilin tüm ilçelerini kapsayacak şekilde yapılıyor.

EMRAH ÖZCAN