Cemal Enginyurt 'milletvekili maaşını' açıkladı, stüdyodakiler şaşırdı

CHP listelerinden Meclis'e girmeyi başaran ve aynı zamanda Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı olan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında, emekli olup da milletvekilliği süren kişilerin aldığı maaşın miktarını açıkladı.

Enginyurt, emekli vekillerin aldığı maaşın 147 bin TL olduğunu duyurdu. Bu açıklama, sunucu Ebru Baki'nin de şaşkınlığını beraberinde getirdi. Baki, Enginyurt'un verdiği bilginin doğru olup olmadığını sorgulayarak, "Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

İşte o anlar..