İstanbul'da konut fiyatları 4 milyon liraya çıktı!

Konut fiyatlarının sürekli yükseldiği Türkiye'de, Endeksa tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2023 Haziran ayı itibarıyla konut satış fiyatı Türkiye genelinde ortalama 2 milyon 539 bin lira olarak belirlendi.

2022 Haziran ayında Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 1 milyon 317 bin lira olarak kaydedilmişti.

Özellikle İstanbul'da konut fiyatlarındaki artış daha belirgin hale geldi. Mayıs ayında İstanbul'da ortalama konut fiyatı 3 milyon 557 bin lira olarak ölçüldü. Bu da bir aylık süreçte 400 bin liranın üzerinde bir artışa işaret ediyor.

Türkiye genelinde ise 2023 Mayıs ayında konut fiyat ortalaması 2 milyon 452 bin lira olarak kaydedilmişti. Bu da bir aylık süre içerisinde konut fiyatlarının 100 bin liranın üzerinde yükseldiğini gösteriyor