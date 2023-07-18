CHP'li Eren Erdem'den Ekrem İmamoğlu çıkışı

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, KRT TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdem'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sözleri ise dikkat çekti.

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdem, "CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yerel seçime gitmesi dezavantaj oluşturur mu?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi: "Kemal Bey'in en başarılı olduğu alan ittifak masası kurabilmek. Yerel seçimde de bunu en iyi yapacak kişi Kemal Bey'dir."

Aynı zamanda, Erdem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da önemli ifadeler kullandı.

İmamoğlu'nun İBB Başkanı olarak aday olması durumunda, Erdem şunları söyledi: "Sayın İmamoğlu aday olursa tekrar yüzde 65 oyla seçilir. Meclis'te de en az yüzde 70 oy alır. İmamoğlu çok başarılı hizmetler yapmıştır."