Ronaldo'dan tartışma yaratan Türkiye Ligi yorumu

Farklı mağlubiyetin ardından konuşan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'ni bir kez daha övdü.

Manchester United sonrası sürpriz bir şekilde Al-Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi övgülerine devam ediyor.

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