2,5 litre kola 43 lira oldu
KDV oranları artışı sonrası kola ve gazlı içeceklere de zam geldi. 2.5 litre kolanın fiyatı 43 liraya yükseldi.<
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 09:26, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 09:28
KDV oranlarında yapılan değişiklik hemen hemen bütün ürünlere zam olarak yansımaya devam ediyor. Yapılan oran değişikliği sonrası kola ve gazlı içecek fiyatları da zamlandı.
Ürünlerin zamlı listesi şöyle:
2.5 litrelik kola: 43 TL
2.5 litrelik meyveli gazoz: 43 TL
2.5 litrelik gazoz: 41,50 TL
1.75 litrelik kola ve meyveli gazoz: 32 TL
1 litrelik kola, meyveli gazoz ve gazoz: 25 TL