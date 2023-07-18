Fahiş fiyat uygulayan 369 firmaya 152 milyon ceza

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulayan firmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak 10 ilde yaşanan deprem sonrası acil olarak ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik e-ticaret pazaryerlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 lira idari para cezası kesildi.

Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yapıldığı yönunde kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan hususlara yönelik Bakanlığımız Mufettişleri ve İl Mudurluklerince denetimler sonucunda stokçuluk yaptığı tespit edilen 13 otomotiv bayiine 15 aykırılıktan 2023 yılı ceza ust sınırından olmak uzere toplamda 66 milyon 879 bin Turk lirası idari para cezası verildi.

Marketlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik İl Mudurlukleri aracılığıyla yapılan denetimler sonucunda ise orta ölçekli markete 74.303,5 Turk lirası ve buyuk ölçekli iki markete 891 bin 642 Turk lirası olmak uzere 3 markete fahiş fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle toplamda 965 bin 945 Turk lirası idari para cezası verildi."