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Emekliyi sevindirecek kulis!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerel seçimler öncesinde Aralık 2023 ya da Ocak 2024'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memurlara olduğu gibi emeklilere de seyyanen zam yapılsın isteğininin yerine getireceği belirtiliyor.

Kaynak : Cumhuriyet
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 09:52, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 09:54
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Emekliyi sevindirecek kulis!

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; iktidar kanadı, hem vergi artışlarıyla birlikte hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu sonrasında, 2024'ün başına dek Hazine'deki varlığın "güçleneceğini" öngörüyor.

AK Parti'nin böylece hem bütçedeki açığı vergilerle birlikte kapatmayı hedeflediği hem de yerel seçimler öncesinde "bu kez emekli için kesenin ağzını açacağı" ileri sürülüyor.

İktidar kanadı, Erdoğan'ın NATO zirvesi sonrası Bahçeli ile görüşmesinde, "Emekliye istenilen düzeyde zammın ileri bir tarihte olabileceğini belirttiği" ileri sürülmüştü. İktidar kanadının sözünü ettiği "ileri tarihin" Aralık 2023 ya da Ocak 2024 olduğu belirtiliyor.

Yerel seçim öncesi memurlara ilave artış yapılacak iddiası

Erdoğan'ın, Mart 2024 yılında yapılması beklenen yerel seçimler öncesinde "Bahçeli'nin de isteğini kırmayarak, emekli aylıklarına yapılacak seyyanen artışları kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtmayı istediği" belirtiliyor.

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