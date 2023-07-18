MKE kapsül farbrikasında patlama... Çok sayıda ambulans sevk edildi
MKE kapsül farbrikasında patlama... Çok sayıda ambulans sevk edildi
MEB'den 'ruhsatsız' eğitim kurumlarına 'ceza' uyarısı
MEB'den 'ruhsatsız' eğitim kurumlarına 'ceza' uyarısı
Sabah Gazetesi: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde
Sabah Gazetesi: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde
Euro'da tarihi zirve: 30 TL'yi geçti
Euro'da tarihi zirve: 30 TL'yi geçti
Açık kapanmadı, yeni vergi artışları bekleniyor
Açık kapanmadı, yeni vergi artışları bekleniyor
Market ve pazara vergi artışı nasıl yansıyacak?
Market ve pazara vergi artışı nasıl yansıyacak?
İstanbul'da konut fiyatları 4 milyon liraya çıktı!
İstanbul'da konut fiyatları 4 milyon liraya çıktı!
Dışişleri Bakanlığı 50 destek personeli alacak
Dışişleri Bakanlığı 50 destek personeli alacak
Akaryakıt fiyatı arttı, LPG'ye dönüş başladı
Akaryakıt fiyatı arttı, LPG'ye dönüş başladı
Suudi Arabistan'da Togg sürprizi! Prens Selman koltuğa geçti
Suudi Arabistan'da Togg sürprizi! Prens Selman koltuğa geçti
EÜAŞ Genel Müdürlüğüne Zafer Benli atandı
EÜAŞ Genel Müdürlüğüne Zafer Benli atandı
MİT'ten kritik adım: Siber İstihbarat Başkanlığı kuruldu
MİT'ten kritik adım: Siber İstihbarat Başkanlığı kuruldu
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak
Bakan Özhaseki: Kabinede İstanbul'un deprem hazırlığına dair sunum yapacağım
Bakan Özhaseki: Kabinede İstanbul'un deprem hazırlığına dair sunum yapacağım
Yerinde Dönüşüm projesine 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru
Yerinde Dönüşüm projesine 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru
20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti
20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti
Oto galericiler yasak dinlemedi: İkinci elde fiyatlar hala yüksek
Oto galericiler yasak dinlemedi: İkinci elde fiyatlar hala yüksek
Tutuklu cinayet şüphelisi, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat etti
Tutuklu cinayet şüphelisi, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat etti
Dolardan haftanın ilk gününde 20 kuruş artış
Dolardan haftanın ilk gününde 20 kuruş artış
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirme sonuçları açıklandı
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirme sonuçları açıklandı
Çanakkale'de iki farklı noktada orman yangını
Çanakkale'de iki farklı noktada orman yangını
Tatil cennetinde nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı
Tatil cennetinde nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı
Erdoğan: Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum
Erdoğan: Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum
EYT ile boşalan kadrolar öğretmen yer değiştirmelerine yansıyacak mı?
EYT ile boşalan kadrolar öğretmen yer değiştirmelerine yansıyacak mı?
Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son buldu
Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son buldu
Bütçede tarihi açık
Bütçede tarihi açık
Adliye yazı işleri müdürü zimmet iddiasıyla tutuklandı
Adliye yazı işleri müdürü zimmet iddiasıyla tutuklandı
Bakan Tunç açıkladı...Orman yangıları için soruşturmalar başlatıldı
Bakan Tunç açıkladı...Orman yangıları için soruşturmalar başlatıldı
Kulis: Muhalefet anlaştı; CHP, bazı illeri İyi Parti'ye verebilir!
Kulis: Muhalefet anlaştı; CHP, bazı illeri İyi Parti'ye verebilir!
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Euro'da tarihi zirve: 30 TL'yi geçti

Merkez Bankası'nın perşembe günü faiz kararını açıklaması beklenirken dolar kuru salı gününe 26,35 seviyelerinde başladı. Avro ise tarihi zirveyi gördü, satış fiyatı 30 TL'yi aştı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 10:11, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 10:17
Yazdır
Euro'da tarihi zirve: 30 TL'yi geçti

Altın fiyatları, hem yurt içi hem de yurt dışında salı gününe yükselişle başladı. Gram altın (spot) önceki kapanışına göre 6 lira yükselerek 1661 liradan işlem görüyor. Gram, günün ilk saatlerinde tarihi zirvesini 1664 lira seviyesine taşımıştı. Çeyrek altın 2714 liradan fiyatlanıyor. Çeyrek, pazartesi gününü 2705 lira seviyesinden noktalamıştı. Yarım altın ise yüzde 0,31'lik yükselişle 5428 liradan satılıyor. Önceki kapanışı 10790 lira olan cumhuriyet altını, 10822 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise 4 dolarlık yükselişle 1959 dolar seviyesinde.

TL'de yüzde 30'luk kayıp

Vergi artışları ve TL'deki değer kaybının da etkisiyle ekonomistler temmuzda TÜFE'de aylık yüzde 10 civarında artış bekliyor. Ekonomistler yılsonu TÜFE tahminlerinde yüzde 50'li seviyelerden yüzde 60'a, belki de üzerine doğru revizyona da başladı.

TL dolar karşısında yüzde 20'si haziran ayında olmak üzere yılbaşından bugüne yüzde 30 değer kaybetti. Kur bu sabah saat 08:50'de 26,35 seviyesindeydi.

Yapılan zamların ve TL'deki değer kayıplarının ardından enflasyonun yükselme eğilimi sürerken TCMB'nin faiz kararında artırımın büyüklüğü piyasalar için önemli olacak.

sene başında 18,73 seviyesinde olan dolar kuru, 14 Mayıs'taki seçim öncesinde 19,60 TL'yi, 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesinde ise 19,98 seviyesini görmüştü.

500 baz puanlık faiz artırımı bekleniyor

Reuters anketine göre TCMB'nin geçen ay başladığı kademeli faiz artışlarına, bir haftalık repo faizini perşembe günü 500 puan artışla yüzde 20'ye çekerek devam etmesi bekleniyor. Reuters anketine katılan 23 ekonomistin tamamı bu hafta faiz artışı beklerken, tahminler yüzde 17 ila yüzde 21,50 bandında yer alıyor. TCMB, haziran ayındaki 650 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini yüzde 15 çekmiş, enflasyon görünümünde belirgin düzelme olana kadar sıkılaşmanın devam edeceğini söylemişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber