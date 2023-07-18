Euro'da tarihi zirve: 30 TL'yi geçti

Altın fiyatları, hem yurt içi hem de yurt dışında salı gününe yükselişle başladı. Gram altın (spot) önceki kapanışına göre 6 lira yükselerek 1661 liradan işlem görüyor. Gram, günün ilk saatlerinde tarihi zirvesini 1664 lira seviyesine taşımıştı. Çeyrek altın 2714 liradan fiyatlanıyor. Çeyrek, pazartesi gününü 2705 lira seviyesinden noktalamıştı. Yarım altın ise yüzde 0,31'lik yükselişle 5428 liradan satılıyor. Önceki kapanışı 10790 lira olan cumhuriyet altını, 10822 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise 4 dolarlık yükselişle 1959 dolar seviyesinde.

TL'de yüzde 30'luk kayıp

Vergi artışları ve TL'deki değer kaybının da etkisiyle ekonomistler temmuzda TÜFE'de aylık yüzde 10 civarında artış bekliyor. Ekonomistler yılsonu TÜFE tahminlerinde yüzde 50'li seviyelerden yüzde 60'a, belki de üzerine doğru revizyona da başladı.

TL dolar karşısında yüzde 20'si haziran ayında olmak üzere yılbaşından bugüne yüzde 30 değer kaybetti. Kur bu sabah saat 08:50'de 26,35 seviyesindeydi.

Yapılan zamların ve TL'deki değer kayıplarının ardından enflasyonun yükselme eğilimi sürerken TCMB'nin faiz kararında artırımın büyüklüğü piyasalar için önemli olacak.

sene başında 18,73 seviyesinde olan dolar kuru, 14 Mayıs'taki seçim öncesinde 19,60 TL'yi, 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesinde ise 19,98 seviyesini görmüştü.

500 baz puanlık faiz artırımı bekleniyor

Reuters anketine göre TCMB'nin geçen ay başladığı kademeli faiz artışlarına, bir haftalık repo faizini perşembe günü 500 puan artışla yüzde 20'ye çekerek devam etmesi bekleniyor. Reuters anketine katılan 23 ekonomistin tamamı bu hafta faiz artışı beklerken, tahminler yüzde 17 ila yüzde 21,50 bandında yer alıyor. TCMB, haziran ayındaki 650 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini yüzde 15 çekmiş, enflasyon görünümünde belirgin düzelme olana kadar sıkılaşmanın devam edeceğini söylemişti.