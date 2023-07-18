Belediye'de 'yolsuzluk' operasyonu: Başkanın yeğeni tutuklandı

Horasan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu yapıldığı ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Abdülkadir Aydın'ın yeğeni tutuklandı. Belediyede, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapan İ. A. dün akşam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaklaşık 1,5 bin lirayı zimmetine geçirmekle suçlanan İ. A., savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aydın, hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, yeğeninin gözaltına alınmasından bir gün önce, Başkan Aydın, bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Aydın'ın ise ifadesinde, aldığı paralardan başkanın bilgisi ve onayı olduğunu öne sürdü.