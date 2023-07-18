Antalya'da darbedildiği öne sürülen bebek kaldırıldığı poliklinikte öldü

Olayla ilgili anne A.Ç. ve birlikte yaşadığı A.Ö. gözaltına alındı.

Vücudunda darptan kaynaklandığı üzerinde durulan morluklar olan bebek, poliklinikteki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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