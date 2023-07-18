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Kovid-19 iznindeki hükümlülerle ilgili yasal düzenleme uygulanmaya başlanıyor

İzindeki hükümlüler infaz durumlarını 20 Temmuz'dan itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek, bu kişilerin UYAP sistemine kayıtlı telefon numaralarına SMS gönderilecek- 31 Temmuz itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek- Açık cezaevlerine dönmeleri gerekenler 1-15 Ağustos arasında cezaevlerine geri alınacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 10:42, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 10:43
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Kovid-19 iznindeki hükümlülerle ilgili yasal düzenleme uygulanmaya başlanıyor

- Kovid-19 iznindeki hükümlüler infaz durumlarını 20 Temmuz'dan itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek, açık cezaevlerine dönmeleri gerekenler 1-15 Ağustos arasında cezaevlerine geri alınacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kovid-19 iznindeki hükümlülerle ilgili yapılan yasal düzenlemenin uygulanmasına 31 Temmuz itibarıyla başlanacak.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yasa kapsamında izinden dönecek hükümlüler ile hakkında denetimli serbestlik kararı verilecek hükümlülere ilişkin hususları belirledi.

Genel Müdürlüğün hazırladığı duyuruya göre, Kovid-19 izninde bulunan hükümlüler, infaz durumlarını 20 Temmuz'dan itibaren e-Devlet'teki Adalet Bakanlığının "Hükümlü İnfaz Bilgileri Sorgulama" ekranından öğrenebilecek. Ayrıca, hükümlülerin UYAP sistemine kayıtlı telefon numaralarına infaz durumu ile ilgili SMS gönderilecek.

31 Temmuz itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek.

Haklarında ilgili infaz hakimliğince denetimli serbestlik kararı verilen bu hükümlüler, 5 gün içinde ikametinin bulunduğu veya e-Devlet sorgulama ekranında yer alan ve SMS'le bildirilen yerdeki denetim serbestlik müdürlüğüne başvuru yapacak.

Yasal süre içerisinde denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeyenler hakkında açık ceza infaz kurumuna gönderilme kararı verilecek.

Ayrıca e-Devlet'teki sorgulama ekranından ve SMS'le, açık cezaevlerine dönmeleri gerekenlere de bildirimde bulunulacak. Bu durumda olanlar 1-15 Ağustos arasında infaz işlemlerinin yürütüldüğü cezaevlerine geri dönmek zorunda olacak.

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