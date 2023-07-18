Evlilik Öncesi Eğitim Programına 11 yılda 1,6 milyon kişi katıldı

MKE kapsül farbrikasında patlama... Çok sayıda ambulans sevk edildi
MKE kapsül farbrikasında patlama... Çok sayıda ambulans sevk edildi
MEB'den 'ruhsatsız' eğitim kurumlarına 'ceza' uyarısı
MEB'den 'ruhsatsız' eğitim kurumlarına 'ceza' uyarısı
Sabah Gazetesi: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde
Sabah Gazetesi: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde
Euro'da tarihi zirve: 30 TL'yi geçti
Euro'da tarihi zirve: 30 TL'yi geçti
Açık kapanmadı, yeni vergi artışları bekleniyor
Açık kapanmadı, yeni vergi artışları bekleniyor
Market ve pazara vergi artışı nasıl yansıyacak?
Market ve pazara vergi artışı nasıl yansıyacak?
İstanbul'da konut fiyatları 4 milyon liraya çıktı!
İstanbul'da konut fiyatları 4 milyon liraya çıktı!
Dışişleri Bakanlığı 50 destek personeli alacak
Dışişleri Bakanlığı 50 destek personeli alacak
Akaryakıt fiyatı arttı, LPG'ye dönüş başladı
Akaryakıt fiyatı arttı, LPG'ye dönüş başladı
Suudi Arabistan'da Togg sürprizi! Prens Selman koltuğa geçti
Suudi Arabistan'da Togg sürprizi! Prens Selman koltuğa geçti
EÜAŞ Genel Müdürlüğüne Zafer Benli atandı
EÜAŞ Genel Müdürlüğüne Zafer Benli atandı
MİT'ten kritik adım: Siber İstihbarat Başkanlığı kuruldu
MİT'ten kritik adım: Siber İstihbarat Başkanlığı kuruldu
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak
Bakan Özhaseki: Kabinede İstanbul'un deprem hazırlığına dair sunum yapacağım
Bakan Özhaseki: Kabinede İstanbul'un deprem hazırlığına dair sunum yapacağım
Yerinde Dönüşüm projesine 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru
Yerinde Dönüşüm projesine 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru
20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti
20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti
Oto galericiler yasak dinlemedi: İkinci elde fiyatlar hala yüksek
Oto galericiler yasak dinlemedi: İkinci elde fiyatlar hala yüksek
Tutuklu cinayet şüphelisi, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat etti
Tutuklu cinayet şüphelisi, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat etti
Dolardan haftanın ilk gününde 20 kuruş artış
Dolardan haftanın ilk gününde 20 kuruş artış
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirme sonuçları açıklandı
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirme sonuçları açıklandı
Çanakkale'de iki farklı noktada orman yangını
Çanakkale'de iki farklı noktada orman yangını
Tatil cennetinde nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı
Tatil cennetinde nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı
Erdoğan: Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum
Erdoğan: Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum
EYT ile boşalan kadrolar öğretmen yer değiştirmelerine yansıyacak mı?
EYT ile boşalan kadrolar öğretmen yer değiştirmelerine yansıyacak mı?
Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son buldu
Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son buldu
Bütçede tarihi açık
Bütçede tarihi açık
Adliye yazı işleri müdürü zimmet iddiasıyla tutuklandı
Adliye yazı işleri müdürü zimmet iddiasıyla tutuklandı
Bakan Tunç açıkladı...Orman yangıları için soruşturmalar başlatıldı
Bakan Tunç açıkladı...Orman yangıları için soruşturmalar başlatıldı
Kulis: Muhalefet anlaştı; CHP, bazı illeri İyi Parti'ye verebilir!
Kulis: Muhalefet anlaştı; CHP, bazı illeri İyi Parti'ye verebilir!
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Ana sayfaHaberler Eğitim

Evlilik Öncesi Eğitim Programına 11 yılda 1,6 milyon kişi katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Evlilik Öncesi Eğitim Programı eğitmeni Tolunay Sandıkcıoğlu, evlilik çağına gelmiş gençlerin yararlanabildiği Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na 2012'den bugüne 1 milyon 600 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 11:11, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 11:11
Yazdır
Evlilik Öncesi Eğitim Programına 11 yılda 1,6 milyon kişi katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, bakanlıkta staj yapan üniversite öğrencilerine yönelik Evlilik Öncesi Eğitim Programı düzenlendi.

Program öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Sandıkcıoğlu, 2012'de hayata geçirilen ve bekar üniversite öğrencilerinin esas alındığı programa, evlenme yolundaki çiftlerin de ücretsiz katılabileceğini aktardı. Sandıkcıoğlu, gençlerin program kapsamında yer alan modüller içerisinde istedikleri eğitime katılabileceğini dile getirdi.

Programa başvuran gençlere evlilik hayatına dair genel fikir sahibi olabilmeleri için eğitimler verdiklerini anlatan Sandıkcıoğlu, katılımcılara kendini tanıma, aktif iletişim kurma, aktif dinleme, sağlıklı iletişim, evlilik hukuku gibi konularda bilgiler sunduklarını ifade etti.

Sandıkcıoğlu, Ankara İl Müdürlüğü olarak yılın 6 ayında 3 bin 376 gence eğitim verdiklerini belirterek, "Bakanlığımız bu programı yürütmeye başladığından bugüne 1 milyon 600 bin kişiye ulaştı. Bizler de Ankara genelinde bu sayılarımızı sürekli yeniliyoruz." diye konuştu.

- "Eğitimler ilerde daha sağlıklı aileler kurabilmemiz için bize fırsat tanıyor"

Eğitime katılan Çankırı Karatekin Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi Beyzanur Ata da evlilik öncesi çiftlerin birbirini iyi tanıyabilmeleri, etkili iletişim kurabilmeleri ve olası problemlere yönelik çözüm üretebilmelerine yönelik eğitimler verildiğini söyledi.

Gençlere, evlilik öncesi bu eğitimlere katılması tavsiyesinde bulunan Ata, "Bu eğitimler ilerde daha sağlıklı aileler kurabilmemiz için bize fırsat tanıyor." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber