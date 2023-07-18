Mersin'de park halindeyken hareket eden otobüs, otomobile çarpıp markete girdi

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Atakent Mahallesi Harnupaltı mevkisinde park halinde olan 07 AET 713 plakalı otobüs, freni arızalanınca hareket etti. Eğim nedeniyle hızlanıp park halindeki 06 BAG 523 plakalı otomobile çarpan otobüs, yol kenarındaki merdivenlerden düşerek zincir marketin şubesine girdi.

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