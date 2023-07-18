Düzce'de bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir kişi, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 11:38, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 11:39
Darıyeri Bakacak köyünde yaşayan Emre Ç'den (27) haber alamayan yakınları, komşularından gencin evini kontrol etmesini istedi. Ses alamayınca evin penceresinden içeri giren komşular, Emre Ç'yi hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı ilk incelemede gencin tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Emre Ç'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.